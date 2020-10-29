Первая «Ласточка» отправится из Челябинска в Магнитогорск 5 ноября

Запуск электропоезда анонсировал Алексей Текслер.

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Первый рейс скоростного электропоезда «Ласточка», который свяжет Челябинск и Магнитогорск будет запущен 5 ноября и отправится из областной столицы в город металлургов. Об этом сегодня, 29 октября, на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Алексей Текслер.



«Ранее прямого ж/д сообщения между городами не было. Время пути по железной дороге занимает около семи часов. Сейчас оно значительно сократится»,— написал Алексей Текслер.

Планируется, что из Челябинска в Магнитогорск и обратно «Ласточка» будет доезжать за 4 часа и 20 минут. Поезд будет отправляться в 17:55 и прибывать в город металлургов в 22:15. Обратно в Челябинск он поедет в 6:32, а планируемое время приезда — 10:52. Остановки «Ласточка» будет делать на трёх станциях — Троицк, Тамерлан и Карталы.

«Приобрести билет на скоростные электропоезда „Ласточка“ можно будет с 31 октября в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, а также на сайте АО „СПК“ и с помощью мобильного приложения АО „СПК“ „Пригород“»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе ЮУЖД.

Стоимость билета – от 750 рублей в зависимости от класса обслуживания. Действуют все федеральные и региональные льготы, в том числе скидка 50% на проезд для студентов и школьников.

Напомним, о проекте высокоскоростного поезда между Челябинском и Магнитогорском заговорили в 2019 году. В июле 2020-го во время обращения к Законодательному собранию региона Алексей Текслер сказал, что «Ласточку» запустят к началу 2021 года. Сам скоростной поезд состоит из 5 вагонов, а его общая длина — 130 метров. Электропоезд может развивать скорость до 160 километров в час.