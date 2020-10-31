В челябинской горбольнице № 2 произошёл пожар

На месте работают все экстренные службы.

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Буквально пару минут назад в здании городской больницы № 2, расположенной на проспекте Ленина в Челябинске, произошёл пожар. На месте работают сотрудники скорой помощи и МЧС. Об этом сайту «Первый областной» рассказали очевидцы.

«Пожар в здании больницы. Сначала услышал громкий хлопок, потом повалил сильный дым. На месте работают пять пожарных машин и автомобиль скорой помощи»,— рассказал очевидец.

По словам других челябинцев, ударная волна была такой силы, что выбила стёкла общежития и едва не лишила окон жителей в районе Алого поля.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области подтвердили факт пожара в городской больнице № 2, однако пока точной информации о происшествии нет. Есть ли пострадавшие — тоже неизвестно.

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