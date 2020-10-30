«Рисовала сердечко на снегу»: родители рассказали, как на их дочь упало дерево в Челябинске

Школьница гуляла вместе с сестрой, когда произошел инцидент.

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Родители восьмилетней девочки рассказали, как их ребенок пострадал от упавшего дерева. В тот вечер взрослые готовили ужин, а девочка вместе с сестрой гуляла во дворе. Старшая дочь забежала с криками и сообщила, что произошло.

«Хватаю кроссовки, я был в трусах, бегом прибежал, она лежит, половина тела и голова у дерева. Она говорит: „Папа, я рисовала сердечко на снегу, и мне темно стало“. И заревела, у нее шок был, я ее сразу на руки беру, у нее рука лежала в сторону, нога толстая была. И бегом домой», — рассказал о случившемся папа пострадавшей девочки.

Ответа «скорой» и «112» дожидаться родители не стали. Отец школьницы решил везти ее на служебном автобусе. Уже в больнице девочке наложили шины, сделали снимки и направили в областную больницу. По словам родителей, у ребенка переломы руки и ноги со смещением, а также раздроблено плечо.

Пострадавшей школьнице поставили обезболивающее, сделали МРТ и УЗИ. В руку и ногу вставили металлические пластины. Сейчас девочка чувствует себя лучше, но в гипсе, по словам врачей, ей придется провести от четырех месяцев до полугода.

«Состояние стабильное, она в сознании, кушает, но из реанимации не выписывают, так как гемоглобин упал», — рассказала мама девочки.

Врачи говорят, что ребенок в стабильном состоянии, держится хорошо. К сожалению, на время реабилитации придется перейти на домашнее обучение и отложить привычные игры с сестренкой, так как двигаться будет проблематично.

Родители юной челябинки уверены, что, упало бы дерево чуть подальше, удар пришелся бы прямо в голову. Теперь они хотят добиться компенсации и наказания для ответственных лиц. А также требуют спилить опасные деревья, растущие во дворе вблизи детской площадки. Соответствующие заявления уже написаны.

Напомним, инцидент произошел вечером 28 октября в одном из дворов Советского района. На школьницу упало дерево, с травмами ее доставили в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).