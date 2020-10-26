В Челябинской области назначили руководителя аппарата Общественной палаты

Должность занял Денис Кузьмин.

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В правительстве Челябинской области было подписано распоряжение, согласно которому на должность руководителя аппарата Общественной палаты был назначен Денис Кузьмин. Отметим, что он не впервые занимает этот пост. Денис Кузьмин являлся первым руководителем аппарата после его создания в регионе в 2006 году. К исполнению должностных обязанностей он приступил сегодня, 26 октября.

«Считаю, что профессиональный опыт, деловые и личные качества помогут мне эффективно работать в команде единомышленников — членов и экспертов Общественной палаты области, социально-ориентированных НКО и граждан — для развития институтов гражданского общества в интересах жителей Южного Урала», — прокомментировал свое назначение новый руководитель аппарата Общественной палаты.

Денис Кузьмин получил историческое и юридическое высшее образование. Руководил Советским отделением Челябинского областного общественного социально-правового движения «За возрождение Урала», являлся членом Общественной палаты региона. Имеет чин советника государственной службы 2 класса.