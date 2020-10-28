Юрист рассказала о тонкостях общероссийского масочного режима

По словам Полины Портяновой, правила стали более чёткими.

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Адвокат рассказала, как именно поменяются правила ношения масок в Челябинской области после вступления в силу нового распоряжение Роспотребнадзора. По словам Полины Портяновой, сейчас появилось понимание того, в каких именно местах нужно носить средства индивидуальной защиты, а норма приобрела федеральный масштаб.



Юрист подчеркнула, что изменения касаются всей страны, и несмотря на размытость пункта «места массового пребывания» под ними понимаются магазины, торговые центры и рестораны. Полина Портянова подчеркнула, что норма не является новой, а главное изменение заключается в правилах.

«До этого момента у нас действовала статья с весны 2020 года, 20.6.1 КоАП, которая предусматривала штрафы за нарушение правил на территории, где введён режим повышенной готовности. Норма не новая — правила поменялись. Раньше тоже могли наказывать, но правила не были столь чёткими, действующими для всех, они были по областям. Теперь общее правило для всей России и наказывать скорее всего, будут»,— рассказала сайту «Первый областной» адвокат Полина Портянова.

Штрафы, по словам Полины Портяновой зависят от того, является человек физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Для первых штраф составляет от 1 000 до 30 000 рублей в зависимости от конкретных обстоятельств, для второй — с 10 000 до 50 000, юрлица — от 100 000 до 300 000 рублей. По словам эксперта, именно поэтому сейчас в магазинах предлагают одноразовые маски.

«В Челябинской области действовали наши областные правила, где чётко не было прописано, где конкретно надо носить маску. В принципе, можно говорить о том, что ничего не поменялось, скорее всего, дело в подходе. Раньше это отдавалось на откуп областям, и скорее всего, не было такого чёткого подхода со стороны верхушки. Сейчас, возможно, это будет»,— добавила Полина Портянова.

Напомним, начиная с сегодняшнего дня, 28 октября, по всей России действует обязательный масочный режим. Он предполагает обязательное ношение в пяти местах: массового пребывания, на парковках, в общественном транспорте, лифтах и такси. Соответствующее распоряжение подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.