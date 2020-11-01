В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу в ноябре 2020 года

Нововведения будут полезны как для автолюбителей, так и для предпринимателей.

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С сегодняшнего дня, 1 ноября, в России вступает в силу ряд законов. Изменения коснутся и бизнесменов, и автолюбителей, и других граждан. Подробнее сообщили в пресс-службе Государственной Думы.

Так, с 1 ноября начнут действовать «регуляторные песочницы» для предпринимателей. Особые условия «песочниц» помогут компаниям, занимающимся разработкой новых продуктов и услуг, тестировать их без риска нарушить действующее законодательство. И если тестирование пройдёт успешно, то компании смогут смело выходить со своими новинками на рынок. Перечень сфер применения «регуляторных песочниц» не ограничен.

С сегодняшнего дня владельцы торговых точек, получившие в прошлом году выручку более 40 миллионов рублей, должны начать принимать карты «Мир». При этом законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 миллионов рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 миллионов рублей.

«С 1 ноября начнется маркировка шин и покрышек. В систему обязательной маркировки товаров „Честный Знак“ будут вносить сведения об их вводе в оборот, обороте и выводе из оборота. Система „Честный Знак“ разработана для защиты прав потребителей. Через приложение любой гражданин сможет сообщить об обнаруженной нелегальной продукции, и эта информация будет передана в контрольный орган»,— рассказали в пресс-службе Госдумы.

С 15 ноября этого года начнёт действовать Федеральная пробирная палата. По данным Госдумы, за ней закрепляются полномочия по сбору госпошлин в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и камней.