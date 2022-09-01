В школах Челябинской области прошли праздничные линейки

Самые яркие моменты Дня знаний — в фоторепортаже ИА «Первое областное»

День знаний в школах Челябинской области начался с традиционных праздничных линеек. Уроков сегодня нет: дети просто общаются, поздравляют учителей и говорят на классных часах о ценности знаний. Фотограф ИА «Первое областное» Марат Муллыев побывал на праздничном мероприятии в челябинской школе № 23, а Марина Власова — на линейке в челябинском академическом лицее № 95. Снимки из этих школ и украшают текст нашего материала. Кстати, в лицее № 95 преподает Вероника Мушкарина — лучший учитель области 2022 года. Этой осенью Вероника Сергеевна примет участие в конкурсе на звание лучшего педагога страны.

На линейках сегодня непременно звучит гимн России и поднимается или выносится флаг страны. Знаменосцами назначают ребят, которые отличились в учебе или в общественных достижениях. В глаза бросается, что сегодня далеко не все дети пришли в школу с цветами. Педагоги признались, что эта традиция постепенно уходит из школы.На линейках также выступают школьные творческие коллективы. А напутствия школьникам дают педагоги, шефы и местные депутаты, про опасность больших дорог напоминают сотрудники ГИБДД.День знаний в этом году очень солнечный. Даже слишком: температура под +35. Выстоять на линейке в такую жару даже полчаса трудно. Дети и взрослые спасаются от палящего солнца как могут — в ход идут обычные зонты. Были даже упавшие в обморок

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 сентября открывает новую школу в Кунашаке, а первый вице-губернатор Ирина Гехт — новый образовательный центр в Миассе и детский технопарк «Кванториум» в Златоусте. Подробнее мы расскажем об этом в отдельных материалах. Также в этот день распахнут свои двери новая школа в Верхнеуральске и детские центры цифрового образования «IT-куб» в Магнитогорске, Снежинске, Челябинске и Кыштыме — заниматься там сможет любой желающий, уроки будут бесплатными.По данным Минобра области, примерно каждый шестой житель нашего региона учится или работает в школе: у нас более 420 тысяч школьников, в том числе 46 тысяч первоклассников и около 22 тысяч учителей.В Челябинске за парты сядут 150 тысяч школьников, в том числе 17 тысяч первоклашек. Многие знают, что в городе существует традиция проводить парад первоклассников: 1 сентября детей фотографируют, чтобы позже повесить постеры с их портретами в парке Гагарина. Увы, но в этом году такой парад пройдет в последний раз . Оценить масштабный фотопроект можно будет 11 сентября. В следующем году, как заверили организаторы фотопарада, проект уйдет в цифровое пространство. Размещать постеры в парке Гагарина уже не будут.

К сожалению, первого сентября был поставлен очередной неприятный рекорд: Минздрав Челябинской области сообщил о 25 школьниках , заболевших коронавирусом накануне. И эта цифра будет только расти. Большую часть ковидных ограничений в школах России уже отменили: линейки на свежем воздухе 1 сентября прошли с участием мам и пап и без защитных масок, но уже завтра в школах возобновится утренний фильтр — при входе в школу у детей будут измерять температуру. График начала уроков и перемен разрешили не разводить. Вся смена будет приходить на занятия к одному часу.

Уже сегодня в Челябинской области начнет работать электронный сервис «Моя школа» . Новая платформа (а она всероссийская) объединит образовательный контент, электронный журнал, расписание и социальную сеть. Доступ к нему получат учителя, школьники и родители. Первый и пятый классы перейдут на новые образовательные стандарты.

Но пока у школьников продолжается праздник. Куда отправиться с ребенком после линейки в Челябинске, читайте в материале, который подготовлен отделом культуры ИА «Первое областное».