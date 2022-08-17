Четыре новых «IT‑куба» откроют 1 сентября в Челябинской области

Обучение школьников в таких центрах будет бесплатным

В Челябинской области увеличится число детских центров цифрового образования «IT-куб». Первого сентября они откроются в Магнитогорске, Снежинске, Челябинске и Кыштыме, сообщает пресс-служба Регионального центра технического творчества.

«Новые „IT-кубы“ должны стать местом притяжения и цифрового образования детей, куда детям захочется возвращаться и где для многих начнется успешный старт в профессию»,

— говорит руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.

В Магнитогорске «IT-куб» расположится на территории МГТУ им. Г. И. Носова. Над входом этой площадки появится фирменный светящийся куб — символ света, ведущего к цели.

Снежинский «IT-куб» распахнет свои двери на первом этаже Центра профессионального обучения школы № 126.

В Кыштыме образовательная площадка будет работать на улице Республики, 10.

А в Челябинске — на базе школы № 116 в Чурилово.

«Центр открывается на базе общеобразовательного учреждения, но дети будут получать в нем дополнительное образование. Это значит, попасть к нам сможет каждый челябинский школьник. Главное — вовремя подать заявление, тем более что обучение бесплатное»,

— говорит руководитель челябинского «IT-куба» Ольга Евсеева.

Напомним, «IT-кубы» открываются в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» при поддержке министерства образования и науки Челябинской области. Куратором центров цифрового образования «IT-куб», сети детских технопарков «Кванториум» выступает Региональный центр технического творчества.

«IT-кубы» уже работают в Миассе, Сатке и Южноуральске.