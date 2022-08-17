Школьники из Челябинска смогут экономить на транспорте до 60 рублей в день

По школьной карте билет обойдется в 12,5 рубля, а малоимущих повезут бесплатно

В сентябре школьники начнут активнее ездить на общественном транспорте — к репетиторам, на уроки, в секции и кружки. Сократить траты на поездки по городу поможет транспортная карта школьника. Прочитав этот материал, вы узнаете, как ее получить, в какую сумму обойдется поездка и как закинуть на карту деньги.

КОМУ ПОЛОЖЕНА КАРТА

Транспортной картой школьника могут пользоваться ребята с 1-го по 11-й класс. Причем свою принадлежность к армии школьников нужно доказать документами.

При оформлении карты просят предъявить следующие документы:

— справка из школы (в справке должен быть номер школы и класса, а также указание, что справка выдана на 2022—23 учебный год);

— свидетельство о рождении ребенка;

— СНИЛС ребенка;

— паспорт родителя.

КАК ПОЛУЧИТЬ

Получить карту можно в Городском центре выдачи и пополнения социальных и транспортных карт, который находится в трамвайном депо № 1 на улице Первой Пятилетки, 30.

Или в одном из диспетчерских пунктов города:

— на ул. Молдавской, 12 (остановка «Молдавская»);

— на ул. Лесопарковой, 3А (остановка ПКиО);

— на Свердловском тракте, 9А (остановка «Трамвайно-троллейбусное депо № 2»);

— остановка «Конечная Чичерина»;

— остановка «Училище ЧКПЗ»;

— ул. Мамина, 1 (остановка «Улица Мамина»).

Обратите внимание, что диспетчерский пункт на улице Братьев Кашириных уже не действует — он закрыт.

Также оформить карту можно в отделениях Челябинвестбанка.

Расписание работы пунктов приведено на сайте МУП «Организация службы движения».

ЦЕНА ВОПРОСА

Сами карточки выдаются бесплатно и в тот же день.

«За проезд на общественном транспорте с карты спишут 12,5 рубля. Такова плата за одну поездку. В отличие от взрослой карты, карта школьника не позволяет совершать бесплатную пересадку в течение часа»,

— предупреждает Виктория Макарова.

Пополнять карту можно на любую сумму. Размер пополнения не влияет на стоимость одной поездки.

Дети из малоимущих семей по такой карте могут ездить бесплатно. Правда, для этого при оформлении карты нужно предъявить справку из соцзащиты.

Напомним, стоимость одной поездки за наличные деньги в Челябинске увеличилась до 30 рублей с человека.

Получается, за день, если ребенок едет в секцию или школу (туда и обратно), семья экономит от 36 до 60 рублей.

Картой школьника можно пользоваться бессрочно. Она действует на протяжении учебного года, а также в каникулы. Но нужно помнить, что каждые полгода карту блокируют, даже если на ней остались деньги.

«Каждые полгода карту блокируют. При этом деньги на ней не сгорают. Для разблокировки нужно пополнить карту на любую сумму. После этого карту можно использовать снова», — говорит Виктория Макарова.

Пополнить карты можно в пунктах их выдачи, на городских автовокзалах, а также дистанционно — в Сбербанк Онлайн. Для этого в личном кабинете мобильного приложения нужно найти раздел «Транспортные карты Челябинска», ввести номер карты и перевести деньги.

Кстати, при очном пополнении карты в кассе снова попросят показать свидетельство о рождении. Так что советуем все-таки присмотреться к онлайн-платежам.

Карты малоимущих блокируют каждые четыре месяца, и семья должна снова подтверждать свое право на льготу.

КАК ЧАСТО ПРИНОСИТЬ СПРАВКУ ИЗ ШКОЛЫ

Первый раз справка из школы и пакет других документов нужны при оформлении карты школьника. Данные вносятся в базу Службы движения. Приносить справку из школы ежегодно не нужно.

«Свежие справки из школы мы просим, когда ребенок переходит в 10-й и 11-й класс, ведь в это время часть детей уходят из школы в техникумы и колледжи», — говорит Виктория Макарова.

ЕСЛИ КАРТА УТЕРЯНА

Если карта утеряна, а на ней осталась какая-то сумма, нужно приехать в Городской центр выдачи и пополнения социальных и транспортных карт на улице Первой Пятилетки, 30 (трамвайное депо № 1) и оформить новую.

Старую карту при этом блокируют. И тут же выдают новую. За нее придется заплатить 50 рублей. Деньги, оставшиеся на утерянной карте, переводят на новую.

О разных способах сэкономить на проезде для взрослых мы писали в отдельном материале.