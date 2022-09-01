В Челябинской области 678 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил суточную сводку на 1 сентября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более девяти тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 678 положительных результатов, среди заболевших есть 25 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 349 322 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 1 сентября, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 303 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 333 тысячи 378 южноуральцев. Продолжают лечение 6762 пациента.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умер один пациент. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 41 человека.Между тем в Челябинске сохранили один пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Все жители Челябинской области по будням могут сделать мазок в областном кожно-венерологическом диспансере № 3 на улице Блюхера, 12.

Ранее врач Татьяна Цветкова рассказала ИА «Первое областное», от каких штаммов гриппа пришла вакцина в Челябинскую область и почему лучше сделать прививку до середины ноября.