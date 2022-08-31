Посмотреть спектакль про настоящих друзей
Где: в Молодежном театре
Когда: 1 сентября в 11:00, 6+
Билеты: по 350 рублей
Очень милый и совершенно бессловесный спектакль Молодежного о том, как Ежик, Медвежонок и Заяц каждый вечер чистят звезды на небе. Думают о своем, помогают друг другу, сидят рядышком и так по-разному смотрят на мир. Но это совершенно не мешает им быть лучшими друзьями.
Побывать на выставке Вадима Шмыгова
Где: в Музее искусств
Когда: 1 сентября с 10:00, 12+
Билеты: от 150 рублей
Эта история не для младших школьников, а вот подросткам будет очень интересно. Абстракционист Шмыгов использовал в своем творчестве очень причудливые техники работы. Мог делать металлические оттиски, создавать объемные картины, прятать в мазках зашифрованные послания. Выставка работ Вадима Шмыгова 1 сентября работает последний день. И, кажется, это лучший момент, чтобы успеть разобраться в его творчестве.
Собрать модель поезда
Где: на пригородном ж/д вокзале, 2-й этаж
Когда: 1 сентября с 16:00 до 18:00, 6+
Билеты: от 150 рублей
В честь Дня знаний на вокзале можно будет собрать из бумаги модель поезда. Пусть не экспресса на Хогвартс (хотя никто не мешает раскрасить именно так), а пригородной скоростной «Ласточки». Материалы (ножницы, клей, раскладку модели поезда) участникам мастер-класса предоставят. На урок нужно записаться заранее.
Послушать лекторов «Знания»
Где: в парке Пушкина; в Арт-сквере
Когда: с 31 августа по 2 сентября, с 14:00, 12+
Билеты: все бесплатно
Российское общество «Знание» устраивает просветительский марафон, встречи которого будут транслироваться на всю страну. И это может показаться очень скучной штукой, если не вчитаться в список лекторов. Там есть темы для взрослых и подростков: расскажут про космос, джаз, российскую поп-сцену, ведение блога и так далее. А стендап-комик Стас Старовойтов поделится лайфхаками о том, как стать комиком. Есть серьезные научные выступления, дебаты урбанистов, презентации специалистов по психологии, детскому и взрослому творчеству и так далее. Посмотреть весь список и найти интересное для себя можно на странице программы марафона.
Трансляция некоторых лекций будет организована в парке Пушкина у сцены 1 сентября, а 2 сентября — в Арт-сквере.
Написать музыкальный трек
Где: в клубе РМЦ
Когда: 1 сентября в 18:30, 12+
Билеты: по записи
В клубе на территория арт-кластера Свобода2 состоится первый мастер-класс с музыкантом Никитой Козиным. Он покажет всем желающим, как создается электронная музыка, какие программы и оборудование для этого нужны. Как минимум, можно попробовать сочинить что-то удивительное, а потом записаться в РМЦ на полноценный курс.
Поиграть в научный квиз и настолки
Где: ИЦАЭ (ул. Энгельса, 107)
Когда: 1 сентября с 17:00, 12+
Билеты: участие бесплатное
Информационный центр по атомной энергии собирает научный кружок в честь Дня знаний. Примерно с 17:00 все гости играют в настолки, а потом собираются в команды и отвечают на каверзные вопросы интеллектуального квиза BrainShaker. Эта игра, кстати, предфинальная. Есть шанс обыграть всех и с помпой заехать в финал квизового турнира ИЦАЭ. Всем участникам обещают призы, особенно тем, кто придет в школьной форме!
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