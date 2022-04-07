В Челябинской области первый и пятый классы начнут учить по новым образовательным стандартам

Программы всех школ приведут к общему знаменателю к 1 сентября 2022 года

В Челябинской области с 1 сентября ученики первых и пятых классов начнут учиться по Федеральным государственным образовательным стандартам третьего поколения. Учебные программы дополнят ссылками на цифровые образовательные ресурсы, выпустят новые учебники и четко пропишут, чему конкретно должны научить детей по итогам каждого года обучения. Нововведения позволят исключить ситуацию, когда в одной школе дети уже прошли тему, а в другой — ее изучение запланировали на следующий год. Об этом ИА «Первое областное» рассказала заведующая учебно-методическим центром сопровождения введения ФГОС Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования (ЧИППКРО) Светлана Тетина.



СТАНЕТ ЛУЧШЕ?

Изменений во ФГОС для начальной и общей школы достаточно много. Чтобы не путать ни родителей, ни детей, кандидат педагогических наук Светлана Тетина остановилась на главных.

«В новых образовательных стандартах теперь четко прописаны предметные результаты по годам обучения. Учитель, родитель и сам школьник будут понимать, что именно ученик должен знать к окончанию того или иного года обучения. В результате при переходе из одной школы в другую у детей не будет возникать проблем с освоением образовательной программы», — объяснила Светлана Владимировна.

Говоря простым языком, образование в России приведут к единому знаменателю. Те же Всероссийские проверочные работы (ВПР), как и любые «контрольные» федерального уровня, для разных параллелей будут отражать требования образовательного стандарта и сочетать задания, темы для выполнения которых учащиеся всех школ уже должны были пройти.

«На сегодняшний день возникают ситуации, когда в одной школе тему уже прошли, в другой — только запланировали на следующий год. Когда приходят контрольно-измерительные материалы на проверку уровня знаний школьников, результаты получаются неоднозначные», — отметила эксперт.

Теперь же среди образовательных учреждений появится состязательный элемент абсолютно равных соперников.

ПРИДЕТСЯ МЕНЯТЬ УЧЕБНИКИ?

Возникает резонный вопрос — как быть с учебниками? В разных школах Челябинской области дети грызут гранит науки по разным рабочим программам. К примеру, в начальной школе это могут быть «Школа XXI века», «Планета знаний», «Школа России». Все они соответствуют нынешнему ФГОС, но содержание-то разное.

«Реализация обновленных ФГОС начнется с 1 сентября в первых и пятых классах. В настоящее время формируется проект нового федерального перечня учебников, которые будут разрешены для обучения школьников по новым образовательным стандартам. Ожидаем новые учебники», — рассказала Светлана Тетина.

Но пока проект готовят, педагоги выбирают учебные пособия, включенные в ныне действующий федеральный перечень. В Челябинской области (как и по всей стране) дети пока начнут учиться по «старым» учебникам.

«Подойдут все пособия, которые есть в действующем федеральном перечне учебников. Главное, чтобы они соответствовали примерным рабочим программам», — объяснила Светлана Владимировна.

Вот только если преподаватель увидит, что по ФГОС дети должны знать то, чего в учебниках нет, он должен восполнить пробел информацией из других источников. Ими могут стать цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы).

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Педагогам, которые будут работать на первых и пятых классах, к началу учебного года предстоит ознакомиться с новыми стандартами, внести изменения в учебные программы и при необходимости дополнить их ссылками на строго утвержденный цифровой образовательный контент.

«Сегодня учитель вправе выбрать самостоятельно цифровые образовательные ресурсы и несет полную ответственность за свой выбор. Обновленный ФГОС ориентирован на создание единого образовательного пространства», — отметила Светлана Тетина.

По словам эксперта, образовательный ресурс будет рекомендован не только школам Челябинской области. Это федеральный источник, и к нему будут обращаться школы всей России.

Родители школьников могут быть спокойны, что содержащиеся на ресурсе материалы безопасны с точки зрения психологического здоровья детей и в них не будет представлено лженаучных знаний.

А вот покупать или не покупать компьютер школьнику — каждый родитель решает сам. Но век диктует, что современная образовательная среда шагает в ногу со временем.