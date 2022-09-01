Парад первоклассников последний раз пройдет в Челябинске в «живом» формате

Фотографии школьников вывесят в парке Гагарина 11 сентября

11 сентября в парке Гагарина откроется Аллея первоклассников. Компания «Интерсвязь» вывесит десятки тысяч фотографий детей, принимавших участие в этой акции за все годы ее существования. В «живом» формате акцию проведут в последний раз. В 2023 году парад станет полностью виртуальным, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты «Интерсвязи» разработали мобильную версию популярной акции на базе бесплатного приложения «Интерсвязь. Умный город». Уже в этом году с его помощью родители смогут сами загружать снимки первоклашек на специальный портал.

Снимки ребят также можно отправлять на сайт проекта парадпервоклассников.рф. Изображения принимаются до 5 сентября 2022 года включительно.

«Случалось так, что организаторы проекта были первыми, кто задавал ребенку вопрос о том, кем он мечтает стать в будущем. Осознав свое желание, первоклассники начинали увереннее двигаться к цели, а родители всячески помогали им в этом», — говорит председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

Также 11 сентября в парке Гагарина пройдет Праздник профессий, где дети смогут протестировать разные профессии на интерактивных площадках.