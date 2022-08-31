«Традиция дарить цветы на 1 Cентября вымирает как динозавры»

Директор челябинской гимназии № 1 Дамир Тимерханов о том, как меняется современная школа

В современном мире осталось не так много поводов, чтобы сказать спасибо учителю, а тем более — подарить педагогу цветы. Один из них — Первое сентября. Но даже в этот день многие школьники идут на встречу с учителем без букетов. Тридцать букетов бывает разве что в первом классе и только Первого сентября. Мое глубокое убеждение, что традиция дарить букеты учителю скоро уйдет в историю. Основная масса современных родителей — это дети, выросшие в 90-е годы. И для них цветы — вымирающий динозавр старой советской школы.

Вообще ситуация с благодарностью учителям движется в сторону «ничего». Родители размышляют: «Ты и так получаешь за работу зарплату».

Как-то давно мне делали операцию. У врача на дверях в кабинет висела надпись: «Цветы и конфеты не пью». Шутка, конечно, но раньше мы всегда знали, что врачу в качестве благодарности нужно нести коньяк. Сегодня коньяк не носят. Это не плохо и не хорошо — это факт. С учителями та же история.

Для людей нашего поколения покупка квартиры всегда перерастала в покупку мебели и посуды. Эти материальные вещи определяли качество нашей жизни. Сейчас в квартирах у молодых нет ни мебели, ни посуды. И это тоже ни плохо, ни хорошо — это факт. Такой же факт, как отсутствие букетов в школе.

Иногда семьи просто не могут позволить себе цветы. Раньше к 1 Сентября выращивали гладиолусы, астры. Сегодня с ними к учителю вроде как не пойдешь, а розы стоят как целое состояние. Порой и сами учителя смотрят на дорогие букеты с грустью, мысленно переводят в букеты свою зарплату. Но это уже другая проблема — вопрос престижа профессии.

Не отрицаю, учителя тоже «испорчены» в плане подарков. Они привыкли к хорошему и обижаются, когда им не дарят цветы или дарят то, что не соответствует ожиданиям. Иногда высказывают свое «фи». Конечно, не детям, а в своем сообществе. И я за это их, бывает, ругаю.

Но когда мне говорят: а давайте не будем дарить педагогу цветы и перечислим деньги куда-то, — я против такой истории. Возможно, проблема важная. Но при чем здесь учитель?

И, поверьте, много цветов никогда не бывает. Правильный педагог раздаривает их коллегам. Когда вся школа в цветах — это круто.

Благодарность, конечно, сегодня можно выразить по-другому. У меня есть подарки из категории «дети чего-то достигли». Ребенок написал книгу — приносит и подписывает мне. И я рад, что являюсь, как он считает, соучастником этого достижения. Это огромный знак внимания к педагогу, но я стараюсь передавать такие подарки в музей, так как эта история не совсем персональная. Бывает, приносят торт на весь коллектив. И это тоже вызывает такие же положительные эмоции, как цветы.

Я много лет дружу с продавцами цветов. А они отмечают, что уходит традиция преподносить цветы девушкам. Слова Новикова «я бессовестно нарвал букет из роз» уже не про нас. И я тоже не верю в существование пацана, который может нарвать цветы и преподнести их девочке.

Это тоже печально.