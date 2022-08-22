Преподаватель английского языка из Челябинска едет на конкурс «Учитель года России»

Вероника Мушкарина играет на виолончели, печет торты и танцует аргентинское танго

Преподаватель английского языка челябинского лицея № 95 Вероника Мушкарина примет участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2022». До этого Вероника Сергеевна стала лучшей на профессиональном конкурсе педагогов Челябинской области.

У нашей землячки много талантов. Вероника Мушкарина играет на виолончели, гитаре, печет торты и обожает верховую езду. Более десяти лет учитель занималась спортивными бальными танцами. Она легко может исполнить нежный медленный вальс или заводное аргентинское танго.

Всероссийский конкурс стартует в Тюмени с 20 сентября. Преподавателей будут испытывать на стрессоустойчивость, креативность и оценивать необычный подход в образовании.