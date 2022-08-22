У нашей землячки много талантов. Вероника Мушкарина играет на виолончели, гитаре, печет торты и обожает верховую езду. Более десяти лет учитель занималась спортивными бальными танцами. Она легко может исполнить нежный медленный вальс или заводное аргентинское танго.
Всероссийский конкурс стартует в Тюмени с 20 сентября. Преподавателей будут испытывать на стрессоустойчивость, креативность и оценивать необычный подход в образовании.
К 27 сентября будут известны лауреаты конкурса «Учитель года России». После начнется второй тур. Первого октября назовут призеров. Они поедут в Москву, где будут бороться за звание победителя в испытании «Педагогический совет» с участием главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Победителей объявят в День учителя, 5 октября, в Государственном Кремлевском дворце.
Ранее Вероника Мушкарина рассказала ИА «Первое областное», можно ли выучить английский без репетитора и почему не нужно бояться детских ошибок.
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