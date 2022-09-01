Два школьника упали в обморок во время праздничной линейки в Челябинске

Дети не выдержали аномальной жары

В этом году праздничные линейки в школах проходят при аномально жаркой погоде. Температура в тени зашкаливает за +30, на солнце воздух прогрелся еще сильнее. В образовательном центре № 5 в Челябинске двое учеников упали в обморок под палящим солнцем. Об этом нашей редакции рассказали очевидцы инцидента — читатели ИА «Первое областное».

«На моих глазах стало плохо мальчику-шестикласснику из кадетского класса и еще одной девочке. Учителя и родители им пытались помочь. Точно не знаю, но, кажется, мальчика, увезли в больницу», — рассказывает челябинка Юлия.

Факт инцидента ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе школы.

«Всем, кому стало плохо, оказали помощь. На линейке в школе дежурил наш штатный медик, а также машина скорой», — рассказал пресс-секретарь ОЦ № 5 Вячеслав Ватутин.

Подобные инциденты сегодня были и в других школах области, а также в вузах. Более точную информацию пообещали дать в Минздраве области.

А пока, так как праздник еще не закончен и многие школьники продолжают отмечать его в парках и скверах, напомним, как помочь человеку, упавшему в обморок.

Уложите пострадавшего в тени на спину, смочите лицо водой. Проверьте, не нарушены ли жизненно важные функции — прощупывается ли пульс. Постарайтесь, чтобы ноги человека были слегка приподняты, это обеспечит приток крови к голове. Если одежда стесняет дыхание, расстегните воротничок или тугой пояс. По возможности дайте понюхать нашатырь. Если ребенок все еще чувствует себя плохо, обратитесь к медикам.

Самые яркие моменты Дня знаний в Челябинске — в фоторепортаже ИА «Первое областное».



Куда отправиться с ребенком после линейки в Челябинске, читайте в материале, который подготовлен отделом культуры ИА «Первое областное».



В Челябинске существует традиция проводить парад первоклассников: 1 сентября детей фотографируют, чтобы позже повесить постеры с их портретами в парке Гагарина. Увы, но в этом году такой парад пройдет в последний раз. Оценить масштабный фотопроект можно будет 11 сентября. В следующем году, как заверили организаторы фотопарада, проект уйдет в цифровое пространство. Размещать постеры в парке Гагарина уже не будут.