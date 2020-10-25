Похищение младенца, врачи на такси и зверь-муж: топ-5 событий недели в Челябинской области

Сайт «Первый областной» представляет традиционный дайджест.

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Очередная неделя подошла к концу в Челябинской области. Сайт «Первый областной» представляет традиционный воскресный дайджест и рассказывает о самых популярных и обсуждаемых событиях недели.

Что делать, если вдруг вы почувствовали недомогание, внезапно поднялась температура? Нужно ли сразу вызывать скорую? Специалисты рассказали, когда лучше остаться дома, а когда действительно будет необходима помощь врача.

Сообщение о том, что у матери в Челябинске прямо на улице похитили младенца, взбудоражило сеть. Женщина обратилась с соответствующим заявлением в полицию. Позже выяснилось, что ребёнок скончался несколько дней назад, его тело мать и её сожитель сбросили в Миасс, а похищение инсценировали. Подозреваемым в убийстве уже избрана мера пресечения.

Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту халатности с причинением крупного ущерба в отношении должностных лиц Минздрава Челябинской области. А всё потому, что ими были приняты отчётные документы по работам по очистке акватории реки Миасс, сумма в которых была завышена на 12 миллионов рублей. Также уголовное дело возбудили в отношении пока неустановленных лиц подрядчика — ООО «Акватехника».

В субботу ночью мужчина вывез свою супругу в лес, изрезал её ножом и оставил умирать. Пострадавшая не только выжила, но и смогла с помощью неравнодушных добраться до медицинского учреждения.

Сегодня в Челябинске медики совершили первый выезд на вызов на такси. Такое стало возможным благодаря реализации программы «Помощь рядом», организованной компанией «Яндекс.Такси». Передвигаясь на машинах, медики смогут принять больше вызовов. Водители при этом полностью защищены.