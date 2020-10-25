В Челябинске состоялся первый выезд врача на вызов на такси

31 автомобиль, предоставленный больницам Челябинска и Магнитогорска компанией «Яндекс.Такси», выйдет на линию до конца октября.

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Осенью многие люди страдают простудными заболеваниями, вызывают врачей на дом, и нагрузка на медиков возрастает в несколько раз. В связи с тем, что машины скорой помощи не могут принять все вызовы, в том числе в связи с коронавирусной инфекцией, помочь медикам вызвались водители «Яндекс.Такси». В рамках программы «Помощь рядом» до конца октября в Челябинской области на линию выйдет 31 автомобиль. На сегодняшний день две машины уже подготовлены.

«Сегодня у нас первый рейс, подготовлены два автомобиля. Использование алгоритмов маршрутизации „Яндекса“ позволит эффективнее работать с возросшим количеством обращений и разгрузить службы скорой помощи в Челябинске и Магнитогорске»,— рассказал директор по развитию «Яндекс.Такси» в Челябинске Иван Шурыгин.

Как сообщили в минздраве, водители-добровольцы не будут принимать обычные заказы, а будут взаимодействовать с определёнными больницами и развозить врачей. При этом их обеспечат всеми средствами индивидуальной защиты, а автомобили будут несколько раз в день проходить дезинфекцию. Кроме того, на случай заражения водителей разработана специальная страховка.

«По сути обыкновенная работа, которую нам необходимо выполнять каждый день. Просто клиенты у нас сейчас медики. Машина оборудована полностью, мы понимаем, что нужно соблюдать все нормы санитарной безопасности. А риск есть всегда. Зато здесь у нас вся необходимая защита с собой и мы обязательно ее используем»,— поделился водитель Дмитрий Саламатин.

Работать программа будет довольно просто. За каждой из поликлиник закрепят автомобиль, диспетчер больницы, получив вызов, будет заходить в личный кабинет или приложение «Яндекс.Такси» и составлять маршрутизацию. Врачи-терапевты уже оценили задумку, ведь теперь они смогут быстрее прибывать к больным и принимать большее количество пациентов в день.

Отметим, реализация данной программы осуществляется при поддержке АО «РМК». По словам директора компании в Челябинске Анатолия Еремина, в региональный правительственный фонд борьбы с коронавирусом было направлено 30 миллионов рублей для обеспечения медиков транспортом.