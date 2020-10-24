В Челябинске возбудили два уголовных дела по работам по очистке реки Миасс

Отвечать будут как должностные лица Минэкологии, так и сотрудники подрядной организации.

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В Челябинске по фактам нарушений, выявленных во время проверки расходования бюджетных средств по контракту, заключённому по очистке акватории реки Миасс, возбуждено сразу два уголовных дела. Сумма оказалась завышена на более чем 12 миллионов рублей. Подробнее сообщили сегодня, 24 октября, в пресс-службе прокуратуры.

«По результатам проведенных доследственных проверок следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации „халатность с причинением особо крупного ущерба“ по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей при приемке работ по контракту»,— сообщили в ведомстве.

Кроме того, Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «мошенничество в особо крупном размере» в отношении неустановленных лиц из числа работников ООО «Акватехника» по факту хищения бюджетных средств, полученных в счет оплаты работ по очистке акватории реки Миасс, в сумме свыше 12 миллионов рублей.

Ход расследования уголовных дел находится на контроле областной прокуратуры.

Напомним, министерство экологии Челябинской области заключило контракт с ООО «Акватехника» на выполнение работ по очистке акватории реки Миасс в рамках национального проекта «Экология». Подрядчик предложил чуть более 29 миллионов рублей. Осенью работами заинтересовалась прокуратура и решила провести проверку, в ходе которой было установлено, что сумма работ была завышена на более чем 12 миллионов рублей. Ответственные лица министерства экологии приняли работы в заявленном объёме.