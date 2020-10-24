В Челябинске мужчина отвёз супругу в лес и изрезал ножом

Несмотря на многочисленные ранения женщина выжила.

Послушать 00:00

Минувшей ночью в Челябинске мужчина вывез свою супругу в лес, нанёс ей множество ножевых ранений и оставил умирать. Однако женщина выжила и сейчас находится в одной из местных больниц. Об этом сайту «Первый областной» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Ночью на ЧМЗ мужчина вывез свою супругу в лес, нанёс ей несколько ножевых ранений в область головы и шеи и скрылся. Пострадавшая выползла на трассу, поймала попутку и была доставлена в одну из больниц»,— рассказал источник.

Известно, что личность подозреваемого уже установлена, на данный момент сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия по его задержанию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сайту «Первый областной» подтвердили факт произошедшего.

«Подобное сообщение зарегистрировано в Металлургическом районе Челябинска. В одну из больниц действительно поступила женщина с телесными повреждениями. На данный момент полицейские разбираются в ситуации»,— сообщили в ведомстве.

Более подробный комментарий в ведомстве обещали предоставить чуть позже.