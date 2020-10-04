Запрет на спортивные мероприятия, скелет младенца и смерть чиновника: актуальные события минувшей недели в Челябинской области

Сайт «Первый областной» представляет топ-5 самых интересных тем.

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Очередная неделя подошла к концу в Челябинской области, а это значит, что уже пора освежить в памяти самые популярные события, произошедшие на минувшей неделе. Сайт «Первый областной» представляет топ-5 интересных тем.

Начинаем дайджест с самой ожидаемой новости недели: режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 18 октября. Соответствующее распоряжение подписал Алексей Текслер. Обязательный масочный режим также продлён.

Министр физической культуры и спорта Леонид Одер подписал приказ, запрещающий проводить спортивные мероприятия с детьми до 18 лет. Причина такого решения — ухудшение эпидемиологической обстановки.

В Троицке местные жители обнаружили скелет новорождённого ребёнка в кустах около частного жилого дома. В деле разбирается Следственный комитет Челябинской области.

Погибшему националисту Максиму Марцинкевичу, известному как Тесак, неизвестные вскрыли череп. Родственники мужчины утверждают, что это было сделано в Москве, поскольку в Челябинске они осматривали его тело, и никаких швов на его голове не было. Мутная история...

В субботу утром неожиданно скончался заместитель главы Миасса по городскому хозяйству Александр Качёв. Чиновнику было всего 44 года. Глава городского округа выразил семье погибшего искренние соболезнования. У мужчины остались супруга и дочь.