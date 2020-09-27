Перевод сотрудников на удалёнку, дата подачи тепла в многоквартирные дома и контроль над масочным режимом. Топ-5 событий за прошедшую неделю в Челябинской области

Сайт «Первый областной» собрал дайджест самых популярных новостей недели.

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Очередная неделя близится к завершению в Челябинской области. Сайт «Первый областной» подготовил короткий дайджест самых интересных и обсуждаемых тем прошедшей недели.

Начинает топ-5 событий поручение главы Челябинска Натальи Котовой увеличить количество проверок в несколько раз на соблюдение горожанами масочного режима. По её словам, последние проверки показали, что люди не надевают маски ни в транспорте, ни в магазинах, и при этом их обслуживают и никто не останавливает.

Водитель маршрутки высадил несовершеннолетнюю школьницу в вечернее время из-за того, что девочке не хватило одного рубля. Просить деньги назад ребёнок постеснялся и вышел уже на следующей остановке. Уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова ужаснулась произошедшему и удивилась равнодушию других пассажиров.

В Челябинской области проводится реконструкция автодороги в сторону Уфы, и уже в этом году четырёхполосный участок появится в районе Чебаркуля.

Алексей Текслер подписал распоряжение о том, чтобы работодатели Челябинской области вновь перевели часть сотрудников на дистанционный режим работы. Детские сады, школы и другие учреждения будут работать в обычном режиме.

Компания «УСТЭК-Челябинск» планирует начать подключать отопление в многоквартирные дома Челябинска в начале октября, поскольку среднесуточная температура ещё не опускалась ниже восьми градусов. Кроме того, подписать соответствующее распоряжение сначала должна глава города.