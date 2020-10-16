В Миассе ввели особый противопожарный режим

На территории городского округа нельзя посещать леса и использовать открытый огонь.

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Особый противопожарный режим ввели в Миасском городском округе с 16 октября 2020 года. Из-за высокой вероятности распространения возгорания, участившихся лесных пожаров и сухой погоды на территории действует ряд ограничений.

Отметим, что 15 октября 2020 года пожар начался на территории Ильменского заповедника. Из-за особенностей местности спецтехника не смогла добраться до пламени, тушить возгорание пришлось ранцевыми огнетушителями.

«К ликвидации пожара были привлечены 86 человек личного состава и 13 единиц техники. Пламя удалось остановить на площади в 15 гектаров. В настоящее время сотрудники спецслужб остаются на месте происшествия для предотвращения повторных возгораний, проводится проливка территорий», — прокомментировали ситуацию в 5 пожарно-спасательном отряде федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Челябинской области.

Для того чтобы избежать новых возгораний, местным жителям запрещается посещать леса. Также под запретом сжигание мусора и травы, использование открытого огня.

«В период действия особого противопожарного режима Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены более жесткие санкции в отношении граждан, должностных и юридических лиц», — сообщает МКУ «Управление ГОЧС» Миасса.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесу на граждан могут наложить административный штраф от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, на юрлица — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Нарушение требований пожарной безопасности также влечет за собой наложение штрафа. Для граждан — от 2 до 4 тысяч рублей. для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 400 тысяч рублей.