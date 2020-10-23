7-месячного ребенка похитили из рук матери в Челябинске

Женщина сообщила, что шла с младенцем, когда кто-то потянул ее за капюшон.

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В Челябинске разыскивают 7-месячного младенца, похищенного прямо из рук матери. По ее словам, накануне, вечером 22 октября 2020 года, она вызвала такси к дому в Металлургическом районе. Однако на месте прибытия женщина поняла, что ошиблась адресом. Вместе с ребенком, находящимся в переноске, она решила дойти пешком до нужного ей дома.

«По словам пострадавшей, она почувствовала, как кто-то потянул ее за капюшон, после чего потеряла сознание. Когда женщина пришла в себя, переноски с младенцем уже не было. Также у неё пропали телефон, ключи и кошелек», — сообщает канал Baza.

В настоящий момент младенца разыскивают сотрудники полиции и волонтеры.