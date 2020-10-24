В Челябинске избрали меру пресечения родителям убитого семимесячного мальчика

Напомним, накануне подозреваемая инсценировала похищение ребёнка, чтобы скрыть факт его смерти.

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Сегодня, 24 октября, Калининский районный суд Челябинска избрал меру пресечения 24-летней местной жительнице и её 29-летнему сожителю, подозреваемым в убийстве семимесячного ребёнка. На месте работал корреспондент медиахолдинга ОТВ.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу для обоих сроком на два месяца»,— заключил судья.

Отметим, подозреваемая, ранее несудимая, вину свою не признала и просила, чтобы её оставили под домашним арестом. Её сожитель — 29-летний челябинец — уже был судим.

Напомним, о жуткой истории стало известно 23 октября. Жительница Челябинска обратилась в отдел полиции с заявлением о похищении ребёнка. По её словам, когда она находилась на улице, кто-то напал на неё сзади и ударил. А когда женщина очнулась, то не обнаружила ни переноски с ребёнком, ни денег, ни сотового телефона.

Начав расследование, сотрудники регионального Следственного комитета выяснили, что хищение малыша было инсценировано. Несколькими днями ранее неблагополучная семья нанесла ребёнку множественные удары по голове, что стало причиной его смерти. Для того чтобы скрыть этот факт, челябинцы сбросили тело мальчика в реку Миасс.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека»). Кроме того, следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») в отношении органов социальной защиты.