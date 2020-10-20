Порядок действий при плохом самочувствии разъяснили жителям Челябинской области

Алгоритм в виде наглядной информации разработали в региональном минздраве.

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Жителям Челябинской области еще раз напомнили о том, что необходимо предпринять при плохом самочувствии и возникновении признаков вирусных заболеваний. Специалисты ответили на самые популярные вопросы южноуральцев.

Если у вас поднялась температура, необходимо не поддаваться панике и остаться дома. Пейте больше жидкости, контролируйте свое состояние и пользуйтесь профилактическими средствами. Если температура выросла до 38,5, при этом появились кашель, боль в горле и общая слабость, необходимо вызвать врача на дом. Звонить в «неотложку» стоит, если высокая температура сохраняется, кашель и боль усиливаются, появляется насморк. Помощь «скорой» необходима, если температура выше 38,5, у вас сильная слабость, сухой кашель и затрудняется дыхание. Важно пользоваться градусником не менее четырех раз в день. Стоит понимать, что КТ назначает врач при необходимости в этом исследовании.

Эта и другая информация доступна на официальном сайте минздрава Челябинской области, но в ближайшее время ее распространят среди жителей региона. А пока на сайте можно прочитать, что необходимо делать, если у вас положительный тест на коронавирус, какие вещи необходимы в больнице, как обрабатывать свою квартиру в профилактических целях и многое другое.

«Появится и печатная продукция, листовки, плакаты для того, чтобы разместить и в поликлиниках, и на остановочных комплексах, и в общественном транспорте», — сообщила вице-губернатор Ирина Гехт.

Также она добавила, что в ближайшее время заработает единый телефон горячей линии для обращений жителей региона по волнующим вопросам, в настоящее время он действует в тестовом режиме.