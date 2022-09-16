ВЗРОСЛЫМ
В поликлиниках по месту жительства.
В ТРК и в дополнительных пунктах с отдельными входами:
Челябинск
ГКБ № 1 — COVID-19, грипп, по будням с 8:00 до 19:00, а в выходные и праздники с 9:00 до 15:00.
Ж/д вокзал, медпункт — COVID-19, ежедневно с 10:00 до 19:00.
17 сентября
ТРК «Алмаз» — COVID-19, грипп, с 10:00 до 14:00.
ТК «КС» — COVID-19, грипп, с 11:00 до 14:00.
18 сентября
ТРК «Алмаз» — COVID-19, грипп, с 10:00 до 14:00.
Магнитогорск
19—22 сентября
ТРК «Гостиный двор» — COVID-19, грипп, с 16:00 до 18:00.
ТРК «Континент» — COVID-19, грипп, с 16:00 до 18:00.
Златоуст
Ж/д вокзал, медпункт — COVID-19, ежедневно с 10:00 до 19:00.
16—18 сентября
«Территория бизнеса» — COVID-19, грипп, с 10:00 до 13:00.
17 и 18 сентября
ТРК «Тарелка» — COVID-19, грипп, с 10:00 до 15:00.
Бреды
17 и 18 сентября
ТК «Магнит» — COVID-19, с 10:00 до 13:00.
Пласт
18 сентября
ТК «Раздолье» — COVID-19, с 9:00 до 13:00.
Круглосуточные пункты вакцинации — COVID-19:
Челябинск
ГКБ № 2, пр. Ленина, 82.
ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
Сатка
Районная больница, приемный покой.
Троицк
Медпункт ж/д вокзала.
Магнитогорск
ГБ № 1, приемный покой.
Касли
Районная больница, приемный покой.
Катав-Ивановск
Районная больница, приемный покой.
Кыштым
Городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой.
Карабаш
Городская больница, приемный покой
Село Миасское
Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21).
Верхний Уфалей
Городская больница, приемный покой стационара.
Варна
Районная больница, приемный покой.
Чебаркуль
Областная больница, приемное отделение.
Увелка
Районная больница, приемный покой.
Коркино
Городская больница № 1, приемный покой.
Куса
Районная больница, приемный покой.
Село Кизильское
Районная больница.
Миасс
Городская больница № 3 — с 18:00 до 21:00.
Копейск
Городская больница № 1, приемный покой в пос. Советов, 6 — с 20:00 до 8:00.
ПОДРОСТКАМ
Поставить прививку подросткам можно в детской поликлинике по месту жительства.
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