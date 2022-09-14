В Челябинской области перестали дистанционно выдавать больничные

Для их оформления необходимо обратиться к врачу

Челябинская область достигла пиковых показателей заражения коронавирусом. Ежедневно медики получают около 800 положительных ПЦР-тестов. Амбулаторное звено испытывает нагрузку, но больничные листы выдаются только при очном осмотре пациента. Об этом сегодня, 14 сентября, на пресс-конференции в Минздраве сообщила главный терапевт региона Анна Мищенко.

«Дистанционные больничные листы сейчас не выдаются. Их вводили по рекомендации Роспотребнадзора в феврале и марте, когда процент заболевших был очень высокий, чтобы минимизировать нагрузку на амбулаторное звено. Пока никаких указаний мы не получали, пациентов ведем амбулаторно. Выдаются больничные листы только при очном осмотре пациента (на дому или при посещении больницы)», — рассказала Анна Мищенко.

По словам министра здравоохранения Челябинской области Агаты Ткачевой, в ближайшее время медицинское сообщество ожидает, что количество заражений выйдет на трехнедельное плато.

«Прогнозировать сложно, потому что омикрон-штамм гораздо более заразен, чем предыдущие, а также на подходе сезон гриппа. Что касается последнего, то в прошлом году его не было. Думаем, благодаря масочному режиму. К тому же грипп менее заразен для окружающих, чем коронавирус. Отсутствие серьезных противоэпидемических ограничений настораживает, поэтому для защиты себя и близких стоит вакцинироваться от гриппа и ревакцинироваться от коронавируса», — отметила Агата Ткачева.

В Минздраве отмечают, что вакцины от гриппа и коронавируса есть в наличии в достаточном количестве. Их можно ставить в один день, но в разные руки.