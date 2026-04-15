Тройной выстрел в яблочко: сестры‑близняшки удивляют меткой стрельбой из лука

Соня, Даша и Саша из Челябинска выбрали спорт и книги вместо гаджетов и смартфонов

Сестры-тройняшки из Челябинска с пяти лет неразлучны со спортом. Саша и Даша Доенкины пробовали свои силы в акробатике и скалолазании, Софья — в настольном теннисе. Теперь все вместе они направляют стрелы в цель, и это у них неплохо получается! А еще они на отлично учатся в школе, любят читать и даже выиграли в городском фестивале «Челябинск читающий»: за восемь месяцев прочли на троих аж 400 книг! Наш корреспондент встретился с ними и их родителями и понял, почему девочки так успешны в спорте и в жизни. Главный вывод: они не пользуются гаджетами!

От настольного тенниса до эльфийских стрел: как тройняшки искали свой спорт

Спортивная биография трех сестер началась, когда им было по пять лет. Первой секцией для них стал настольный теннис. Два с половиной года все три девочки занимались вместе, потом Саша и Даша ушли, а Соня продолжила — в итоге она отдала этому виду спорта восемь лет.

Затем Саша с Дашей попробовали себя в акробатике. Через пару месяцев к ним подключилась и Соня, но надолго здесь не задержались — попали к разным тренерам, а им это неинтересно: привыкли всегда все делать вместе. Были у двух сестер еще и занятия скалолазанием. Этот вид спорта помог развить их физически, а еще натренировать запястья.

И вот уже второй год все трое занимаются стрельбой из лука. Две девочки, Даша и Саша, остались под впечатлением от книги «Властелин колец», а там эльфы, стрелы, загадочные приключения и история… Так и оказались в этом олимпийском виде спорта, ну и сестру с собой прихватили.

Родители девочек их увлечение спортом только поддерживают. Папа сам в прошлом футболист, девять лет играл за различные команды на любительском уровне, мама столько же пробовала себя в женском хоккее.

«Дети у нас с юных лет очень активные. Во время прогулок все время норовили куда-нибудь залезть, сделать упражнения на турниках, устраивали различные состязания между собой в силе и ловкости. У них спортивный азарт появлялся и дух соперничества, а еще очень не любят проигрывать», — рассказывает Анна Доенкина.

«А третья точно ваша?»: как Соню не признали за свою

Девочки появились на свет в один день. Но при этом Саша с Дашей — как две капли воды, их действительно трудно различить. Соня же не похожа на сестер: она повыше ростом, у нее другие черты лица, да и по характеру она совсем другая.

«Она у нас непоседой всегда росла, беспорядок наводила. Выкинуть все из шкафов и разбросать вещи — это все Соня. А Саша с Дашей только рядом стояли и пожинали плоды ее неугомонного характера», — рассказывают родители.

Когда девочки были маленькими, родители покупали им одинаковую одежду. Для удобства, то есть из практических целей. Потерял из виду? Да вот же они, все девочки как на подбор — в футболках одного цвета! Но девочки повзрослели, стали одеваться по-разному, у них сформировался свой стиль при выборе одежды.

Родители своих детей всегда могут отличить. Это аксиома, даже если дети — близнецы. Хотя, когда девочки были еще совсем маленькими, эта задачка была не из легких. Сейчас Даша и Саша как две капли друг на друга похожи, они — однояйцевые близнецы. А вот Соню другие люди иногда принимают за «чужую».

«В аэропорту на паспортном контроле нас прям так и спросили: „А третья девочка точно ваша дочка?“ И внимательно так смотрят на Соню: она вызвала у них подозрения. Не понимают, почему она не похожа на сестер», — рассказывает мама тройняшек.

Семья недавно переехала из трехкомнатной квартиры в частный дом. Теперь у каждой девочки есть своя комната. Раньше они ютились вместе в 22 квадратных метрах. Казалось бы, этому можно только порадоваться: наконец-то у них появилось личное пространство, возможность заниматься любимыми делами без помех. Но первое время девочки чувствовали себя неуютно: слишком привыкли к тесному и постоянному соседству.

Однако со временем каждая обустроила свой уголок по вкусу. Теперь в свободное время они занимаются каждая своим хобби. Но есть у них и общая традиция.

Каждый вечер перед сном сестры запираются в своих комнатах и… читают книги.

Читающая семья: 400 книг за восемь месяцев на троих!

Чтение книг — одно из главных увлечений девочек-сестренок. И читают они по-настоящему много. Даже получили грамоту на XIX городском фестивале «Челябинск читающий». Только за восемь месяцев — с января по август — девочки взяли в районной библиотеке более 400 книг.

Век современных технологий? Нет, не слышали! Электронные версии книг девочек не интересуют по нескольким причинам. Во-первых, разве может что-то заменить бумажный носитель? А во-вторых, у тройняшек нет гаджетов. Почему — узнаете чуть позже. Так или иначе, но можете себе представить, какой проблемой для родителей может быть семейный выезд на каникулы в другой город или на дачу. Лишние 20—25 кг в общий багаж из-за книг обеспечены!

«Обычно они берут с собой сумки или полные портфели — по 10 книг за раз. Особенно если собираемся на недельную вылазку на дачу: без большого запаса никак, девочки читают очень быстро», — рассказывают мама с папой.

Что такое 400 книг за восемь месяцев на троих? Если дружите с арифметикой, то легко посчитать, что каждая из сестер в среднем может прочитать от 15 до 20 книг за месяц. Все зависит от количества страниц. А вам слабо осилить такие объемы?

Почему у девочек нет смартфонов? А это принципиальная позиция родителей! Если они в свое время обходились без гаджетов, то почему не могут этого делать их дети? У девочек есть только кнопочные телефоны. Исключение сделали лишь для Саши: ей нужен общий школьный чат для учебы, там в сообщениях скидывают домашние задания.

«У девочек в детстве были проблемы со зрением. Это главная причина, которая побудила нас лишить их смартфонов. Телевизор тоже стали ограничивать им по времени. Но знаете… Мы с супругом с удивлением обнаружили, что наши запреты девочкам особо и не нужны были. Они сами по себе нашли другие интересы и вполне хорошо с ними уживаются и сейчас», — добавляет мама спортсменок.

Софья: «Если буду сидеть в смартфоне, то стану зависимой. Я этого не хочу!»

Соню Доенкину родители называют самой шебутной из трех сестер. Именно она всегда находится в гуще событий и оказывается в центре внимания. Распотрошить шкаф в спальне у родителей — на это она была горазда. Девочка отличается от сестер не только по характеру, но и внешне. Саша с Дашей — близнецы, держатся вместе. Соня, по ее собственному признанию, идет своей дорогой.

«Они постоянно между собой общаются, в школу вместе идут, причем быстро-быстро. А я не люблю торопиться, медленно хожу и думаю о своем. А куда спешить? Я иду своей дорогой», — делится Соня.

С переездом в частный дом, где у каждой сестры теперь своя комната, ссор стало гораздо меньше. А раньше, вспоминает Соня, поводом для конфликта мог стать даже просто взгляд.

«Будет драка! Ну или на словах друг друга обидим. Это мы легко можем! А утром проснемся — и как ни в чем не бывало. Мы любим друг друга, честно! И готовы любого разорвать, если нас кто-то обидит!» — добавляет девочка.

Долгое время (почти восемь лет) Софья занималась настольным теннисом. Но интерес пропал. Посмотрела на сестер и пришла к ним на тренировку по стрельбе из лука. Говорит, что этот вид спорта заинтересовал. Главное увлечение последнего времени — книги. Соня, как и ее сестры, читает запоем. Самой яркой недавней находкой стал цикл Ли Бардуго «Шестерка воронов».

«Я буквально вчера закончила читать. Это о преступной жизни банды, которая пытается выжить в грязном городе, объединиться, выжить и стать сильнее всех», — рассказывает Соня.

В отличие от многих сверстников, у Сони нет смартфона — только кнопочный телефон. При этом она признает, что телефон может быть полезен, но благодарна родителям за то, что ее детство не прошло перед экраном.

«Заходишь в троллейбус — а там все люди „сидят“ в телефоне. Как будто другой жизни не существует! Я смотрю на одноклассников — они постоянно в телефоне, какие-то зависимые от гаджетов. Я так не хочу!» — рассуждает Софья.

Дарья: «Читать книги намного интереснее, чем смотреть фильмы»

Эта девушка — тихоня, спокойная и рассудительная. В ее книжном репертуаре больше таких романов, которые заставляют подумать, пораскинуть мозгами. Исторические романы или автобиографические произведения находят большой отклик и интерес у Дарьи Доенкиной.

Может быть, поэтому роман американской писательницы Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» запомнился девушке больше других. В первую очередь потому, что нашла в нем себя. Там, кстати, тоже описывается жизнь сестер.

«Одна из героинь там — такая же тихая и спокойная, как я. Этот роман не последний из мною прочитанных, но почему-то запомнился больше других. Потом как-то посмотрела фильм — и он меня разочаровал. Еще раз убедилась в том, что читать книги гораздо интереснее, чем смотреть фильмы по произведениям книг», — добавляет Дарья.





Сколько страниц в день читает? Она не знает. Но говорит, что книги всегда в ее рюкзаке. Даже в школу их берет, читает на переменах. Разумеется, с успеваемостью у нее нет проблем. Как и ее сестры, Дарья учится на хорошо и отлично. Пробовала себя в разных видах спорта, но остановилась на стрельбе из лука.

«Здесь не нужна спешка, нужно сосредоточиться на стрельбе. Ты просто растягиваешь тетиву, прицеливаешься и отпускаешь. Без всякой суеты. Мне это нравится больше, чем активные виды спорта. Ну и тренер у нас очень хороший, нам с ним повезло», — добавляет Дарья.

Саша: «Стрельба — это круто! Но хочу попробовать себя еще в историческом фехтовании»

Саша Доенкина — утренний «будильник» в семье, спортсменка с характером и поклонница Гарри Поттера. Пока сестры и родители еще досматривают сны, она уже на ногах. И рано встает уже по привычке.

«Я по утрам делаю упражнения: отжимания, пресс. Мне нужно время, чтобы сделать утреннюю гимнастику, собраться и привести себя в порядок», — рассказывает Саша.

В отличие от своей тихой и спокойной сестры Даши, Саша говорит громко и уверенно. На вопрос о любимой книге она отвечает без раздумий: «Гарри Поттер и философский камень». Она вообще фанатка произведений Джоан Роулинг. Еще любит «Властелина колец».

Стрельба из лука ее во всем устраивает, нравится этот вид спорта. Но есть желание попробовать себя и в чем-то другом.

«Было бы здорово поближе познакомиться с историческим фехтованием. А еще у меня есть сюрикены, то есть метательные звездочки, и я хочу попробовать попадать ими в цель. Можно и ножи спортивные взять. Но не ради карьеры, а просто чтобы развлечься, для души», — делится она планами.

Главное — не победы! Важно то, что девочки заняты полезным делом

В настоящее время сестры тренируются три-четыре раза в неделю. Они занимаются стрельбой из классического лука. Родители отмечают, что это не самый быстрый и зрелищный вид спорта, зато он воспитывает выдержку, концентрацию и физическую силу.

В будущем девочки, возможно, перейдут на блочный лук, но окончательное решение за их тренером Еленой Владимировной Семченко. Главное для мамы с папой — чтобы дочери не просиживали время дома, а были заняты полезным делом где-то еще.

Три выстрела — и все в десятку! Так можно сказать не только о меткости Саши, Даши и Сони, но и об их подходе к жизни. Кому нужны смартфоны, когда есть лук, книга и две сестры за спиной? Соня, Даша и Саша из Челябинска идут своим путем: спорт, чтение и никакой цифровой зависимости.

Будут ли они чемпионками? Это уже не так важно, как мне кажется. Главные победы они одерживают здесь и сейчас — закаляют характер и учатся добиваться поставленных задач. Эти качества обязательно сослужат им добрую службу во взрослой жизни.

Фото автора и из личного архива семьи Доенкиных.

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Видео: Екатерина Волкова (ИА «Первое областное»).