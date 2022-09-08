Привитые челябинцы болеют коронавирусом один день

Главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко рассказала, как проявляет себя омикрон этой осенью

Южный Урал приближается к пику шестой волны коронавируса. Какой штамм циркулирует в регионе, как проявляет себя болезнь, куда больному обращаться за помощью при первых признаках недомогания и велика ли вероятность развития осложнений, журналисту ИА «Первое областное» рассказала главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко.

«Сейчас в России и в Челябинской области циркулируют два подтипа штамма омикрон — BA4 и BA5. На долю этих вирусов приходится более 90% всех заражений. Штамм кентавр — подвид омикрона, его распространение не превышает одного процента. Распознать кентавр по клиническим проявлениям невозможно, он выделяется только в лабораториях. Так что симптомы у всех заболевших практически одни и те же»,

— рассказывает Анна Мищенко.

На данный момент ковид в подавляющем большинстве случаев протекает как острая респираторная инфекция (ОРВИ). Чаще всего пациенты жалуются на боль в горле и признаки интоксикации организма: на головную боль, а также боль в суставах и мышцах. Может развиться диарея. Иногда на 7—8-й день человек теряет способность различать запахи. В это же время может ухудшиться общее состояние организма.

«В целом инфекция протекает легче, чем раньше. Большинство заразившихся лечатся дома. Но и сегодня встречается ковидная пневмония, а также другие осложнения, которые приводят пациента в стационар. Инфекция, как и раньше, представляет большую опасность для беременных и людей старше 60 лет, особенно если они не привиты и имеют сопутствующие болезни. В сочетании с омикроном хронические недуги могут привести к летальном исходу»,

— говорит Анна Мищенко.

Инкубационный период при омикроне длится от 2 до 7 дней, но чаще всего занимает 3—4 суток. Если вы контактировали с больным, но не заболели в течение четырех дней, то, скорее всего, уже не заболеете, говорит Анна Мищенко.

Главный терапевт области замечает, что у привитых риск заражения низкий. Если такие люди и подхватывают ковид, то обычно болеют всего один день: у человека один раз повышается температура, может поболеть горло, а назавтра он уже чувствует себя хорошо.

При появлении температуры терапевт советует обращаться к врачу: вызвать доктора на дом или самостоятельно подойти в поликлинику — в кабинет неотложки или на прием к доктору, принимающему пациентов с ОРВИ. Причем второй вариант предпочтительней.

«Сейчас во всех поликлиниках Челябинска и Челябинской области делают экспресс-тесты на коронавирус. Если тест даст положительный результат, пациенту сразу же выдадут бесплатные лекарства. Если тест отрицательный, то дадут рекомендации по лечению ОРВИ. На дом с тестами ездят бригады неотложной помощи»,

— объясняет Анна Мищенко.

Набор бесплатных лекарств зависит от состояния человека. Противовирусные препараты положены всем. По необходимости к ним добавляют разжижающие кровь лекарства и гормональные препараты для ингаляций — последние нужны в случае поражения легких. Антибиотики сейчас массово не назначают и не раздают. Только по показаниям после сдачи анализа крови и при наличии бактериальной инфекции.

«Иногда пациенты ругаются, пишут жалобы, если им не назначили антибиотик. Но они должны понимать, что употребление таких лекарств ведет к развитию резистентности. Бактерии привыкают к антибактериальным препаратам, и в будущем эти лекарства просто перестанут работать»,

— говорит Анна Мищенко.

Так как омикрон очень заразный, медики просят заболевших ковидом соблюдать семидневную самоизоляцию дома. В эти дни больной человек может выделять вирус и заразить кого-то еще. А вот контактные лица могут не ограничивать себя в контактах. Супруги могут ходить на работу, а дети — в садик и школу. Ограничений для них сейчас нет. Для профилактики они могут применять противовирусные препараты — их может назначить лечащий врач.

Повторный мазок при выписке пациенту тоже не делают: главное, чтобы восстановилось хорошее самочувствие.

Иногда южноуральцы болеют ковидом целыми семьями. Но положительный мазок может прийти не у всех.

«Результат мазка может зависеть от того, как и когда его взяли. У людей с сильным иммунитетом вирус сразу же пропадает из носоглотки. У людей со слабой иммунной системой он уходит вглубь через несколько дней. Поэтому результат на самом деле может быть отрицательным. Но сегодня мы любой случай респираторной инфекции рассматриваем как подозрение на ковид и тактика лечения практически одинаковая. Разница в том, что при положительном мазке применяются специфичные противовирусные препараты, а при отрицательном — противовирусные препараты широкого спектра действия»,

— говорит Анна Мищенко.

После выписки, по словам доктора, даже молодым пациентам и даже после легкой болезни нужно отслеживать проявление отдаленных последствий. Через 60 дней после выписки можно пройти углубленную диспансеризацию в поликлинике. Через полгода нужно привиться от коронавируса, а еще через две недели — от гриппа.

«От коронавируса мы прививаем двумя компонентами „Спутником V“. Первая ревакцинация через полгода проводится первым компонентом „Спутника V“ — это полный аналог вакцины „Спутник Лайт“. Повторная ревакцинация проводится через полгода вторым компонентом „Спутника V“»,

— поясняет Мищенко.

Также Челябинская область ожидает специальные назальные насадки для вакцинации южноуральцев «Спутником V». Такой способ введения повышает местный иммунитет в носоглотке, но вводить вакцину нужно дважды.

«Любая новая инфекция проходит эпидемиологическое развитие в течение 2,5—3 лет. Мы столкнулись с ковидом в марте 2020 года, то есть только сейчас подбираемся к этому рубежу. Возможно, в следующем году Роспотребнадзор сможет сказать, что коронавирус стал сезонной инфекцией. А пока к нему все еще следует относиться с осторожностью»,

— предупреждает главный терапевт области.

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели почти четыре тысячи тестов на коронавирус и получили 738 положительных результатов , среди заболевших есть 31 школьник.

На сегодняшний день нет оснований полагать, что коронавирус совсем исчезнет. Он ищет себе место, меняя свойства, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.