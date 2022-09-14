Минздрав оценил вероятность введения дистанта в школах Челябинской области

Как сейчас болеют дети, рассказали в Минздраве

В Челябинской области пока нет предпосылок для введения карантина или дистанта в школах из-за коронавируса. Соответствующее решение принимает Роспотребнадзор — на сегодняшний день ситуация не вызывает опасений у ведомства. Об этом сегодня, 14 сентября, на пресс-конференции в Минздраве сообщила главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко.





«Роспотребнадзор четко отслеживает объемы заболеваемости школьников и принимает решение по карантину. В случае с респираторными заболеваниями — должны отсутствовать 20% класса. Думаю, если появится такая необходимость, ведомство будет вводить ограничительные мероприятия. Но пока ситуация с заболеваемостью коронавирусом не вызывает опасений. Ведем и регистр острых респираторных заболеваний как у взрослых, так и у детей. Если появятся предпосылки, чтобы усилить ограничения или перевести детей на дистант, то такие рекомендации будут даны Роспотребнадзором министерству образования», — рассказала Анна Мищенко.

За минувшие сутки в Челябинской области коронавирус выявили у 78 школьников. Как правило, дети проходят лечение амбулаторно и госпитализация им не требуется.





«На госпитальных базах находятся дети с сопутствующими заболеваниями, в том числе и со злокачественными новообразованиями, тяжелым сахарным диабетом, бронхиальными аномалиями развития. Они в тяжелом состоянии. Тяжесть связана с основным заболеванием и наслоившейся коронавирусной инфекцией», — говорит министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева.

Аналогичная ситуация со взрослыми. «Портрет» пациента с тяжелым течением коронавируса в Челябинской области, по словам Агаты Ткачевой, — это 73-летний (в среднем) человек с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в 60% случаев, органов дыхания — в 20%, злокачественными новообразованиями и эндокринными заболеваниями (чаще всего — с сахарным диабетом).

Напомним, в Челябинске откроют три центра для приема пациентов с симптомами коронавируса. Первый из них — на базе студенческой поликлиники ГКБ № 2 на проспекте Ленина, 82 — начнет работать с сегодняшнего дня.

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области медики провели более четырех тысяч тестов на коронавирус и получили 808 положительных результатов.

В Челябинске для госпитализации пациентов с коронавирусом работают три ковидные базы. Одна из них предназначена для больных, которым нужен диализ.

О тяжелых случаях коронавируса ИА «Первое областное» рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава Челябинской области Владимир Антонов.