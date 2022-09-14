Челябинская область ждет распылители для назальной вакцины от коронавируса

Их распределением занимается федеральный Минздрав

«Назальная вакцина — это тот же „Спутник V“, который разрешен для назального применения. Все дело в насадках-распылителях — атомайзерах. Это индивидуальные маленькие насадки, как у любых капель. Производство атомайзеров в России — только на одном заводе. В очереди на их получение все субъекты РФ. Минздрав распределяет очередность получения атомайзеров в зависимости от уровня заболеваемости и ситуации в субъекте. Челябинская область пока в очереди. У нас неплохая ситуация, поэтому мы ждем. Как только до нас дойдет очередь, мы получим партию. Думаю, что приверженность пациентов к такому виду вакцинации будет значительно выше»,

— рассказала Агата Ткачева.

«Вакцинация сейчас — тот вид защиты, который мы можем оказать каждому пациенту»,

— добавила Анна Мищенко.

Челябинская область пока не получила атомайзеры — специальные насадки-распылители — для назальной вакцинации от коронавируса. С их помощью пациентов смогут прививать «Спутником V» для формирования местного иммунитета. Об этом в среду, 14 сентября, сообщила министр здравоохранения региона Агата Ткачева.Главный внештатный терапевт Челябинской области Анна Мищенко уточнила, что при назальном введении вакцины будет необходимо ввести два компонента вакцины, в том числе для ревакцинации.

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области медики провели более четырех тысяч тестов на коронавирус и получили 808 положительных результатов, среди заболевших есть 78 школьников.

В Челябинске для госпитализации пациентов с коронавирусом работают три ковидные базы. Одна из них предназначена для больных, которым нужен диализ.

О тяжелых случаях коронавируса ИА «Первое областное» рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава Челябинской области Владимир Антонов.

Какой штамм циркулирует в регионе, как проявляет себя болезнь, куда больному обращаться за помощью при первых признаках недомогания, журналисту ИА «Первое областное» рассказала главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко.