Наталья Никанорова подала документы для участия в праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму

Работать планирует по трем ключевым направлениям: благополучие жителей, поддержка семей и создание комфортной среды

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель регионального Общественного совета «Женского движения Единой России» Наталья Никанорова заявила о намерении бороться за место в федеральном парламенте. Соответствующие документы она подала на предварительное голосование партии.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, Наталья Никанорова планирует выдвигаться по Коркинскому одномандатному избирательному округу, а также в составе партийного списка. Главным мотивом своего решения парламентарий назвала запрос со стороны избирателей.

«При поддержке жителей нашего округа, а также однопартийцев я приняла решение подать документы на предварительное голосование. Мы одна большая, сильная, результативная команда, и наша общая задача — чтобы партия „Единая Россия“ дальше успешно реализовывала народную программу», — сказала Наталья Никанорова.

В случае выдвижения кандидатом от партии депутат намерена продолжить работу по трем ключевым направлениям: благополучие жителей, поддержка семей и создание комфортной среды.

Особое внимание она уделяет социальным проектам. Так, в Копейске под ее кураторством реализуется инициатива «Ты не одна», направленная на помощь семьям с детьми с особенностями развития. В рамках проекта родители могут бесплатно посещать реабилитационные занятия, получать консультации психологов и юристов.

«Со мной в команде работает много активных женщин, которые хотят изменить к лучшему жизнь в нашем регионе. У нас очень много программ, направленных на поддержку семьи, материнства и детства, старшего поколения. В приоритетном порядке мы поддерживаем семьи участников специальной военной операции», — рассказала депутат.

Она добавила, что «Женское движение» активно взаимодействует с волонтерскими объединениями, занимается сбором гуманитарной помощи и плетением сетей для бойцов.

Предварительное голосование «Единой России» (праймериз), по результатам которого определятся кандидаты на выборы в Госдуму от Челябинской области, в этом году пройдет с 25 по 31 мая в электронном формате. Регистрация избирателей для участия в процедуре стартует 20 апреля на портале «Госуслуги». Прием заявок от потенциальных кандидатов на сайте pg. er открыт до 30 апреля.