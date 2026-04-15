Медиаменеджеры из России и Белоруссии прошли уникальный MBA‑курс

Выпускники «Высшей школы новых медиа» уже запускают совместные проекты

В России завершилась единственная MBA-программа для управленцев в медиаиндустрии. Второй поток «Высшей школы новых медиа» окончили более 50 человек — главные редакторы, владельцы и топ-менеджеры СМИ из России и Беларуси.

Обучение было организовано «Мастерской новых медиа», которая отстаивает информационный суверенитет России. Участники программы отрабатывали управленческие инструменты, разбирали социальные темы и общались с лидерами отрасли.

«Медиаотрасль перестраивается, меняется инфраструктура. Руководителю важно подниматься над ситуацией и принимать взвешенные решения», — отметила замгендиректора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской» Юлия Аблец.





Среди выпускников МВА-программы — главред «Общественной службы новостей» Сергей Касаткин, диджитал-директор NewsMedia Holding Кирилл Кулигин, гендиректор холдинга «ФорМедиа» Максим Пасютин, главред News.ru Ольга Сабурова и генеральный директор челябинского медиахолдинга «Первый областной» Анна Воронова.

«В этом году в „Высшей школе новых медиа“ обучались я и два моих заместителя. Считаю это уникальным случаем: отобрали трех человек из одного медиахолдинга! Как для руководителя для меня важно быть на одной волне, мыслить и действовать синергично. Пять модулей пролетели как один миг, но за это время мы многое успели внедрить в работу внутри компании, достигли договоренности с коллегами из других регионов о совместной работе. Например, подписали соглашение о сотрудничестве с Омском и организовали показ полнометражного фильма „Вальс со смертью“. „Высшая школа новых медиа“ — это прекрасная возможность для руководителей высшего и среднего звена повысить уровень своих компетенций, развивать команду и общаться не только с коллегами из других регионов, но и с самой командой „Мастерской новых медиа“», — отметила генеральный директор челябинского медиахолдинга «Первый областной» Анна Воронова.

Выпускниками программы стали и другие сотрудники медиахолдинга «Первое областное». Среди них заместитель гендиректора по цифровым медиаресурсам Дарья Годунова и заместитель гендиректора по развитию и управлению проектами Елена Русова, а также сотрудник Центра управления регионом Дарья Емельдинова. Все они теперь могут войти в Ассоциацию руководителей медиа, которая работает над решением вызовов, стоящих перед медиаиндустрией, и выстраивает диалог медиа с российскими платформами. Участники Ассоциации, например, уже запустили на площадке Госдумы обсуждение проблемы массовых исков за использование изображений без доказательств авторства.