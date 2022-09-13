Челябинская область подходит к пику шестой волны коронавируса. В этот раз ковид протекает совершенно иначе, чем раньше. Люди в стационарах болеют тяжело и в основном за счет обострения сопутствующих заболеваний. Как изменилась тактика лечения COVID-19 и какого развития эпидситуации ожидает медицинское сообщество, ИА «Первое областное» рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава Челябинской области, доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии института дополнительного профессионального образования ЮУГМУ Владимир Антонов.
«В предыдущие пять волн при коронавирусе в большей степени поражались нижние дыхательные пути. Сейчас ковид, как это и прогнозировалось, перешел в разряд тяжелых респираторных инфекций по типу гриппа. Количество госпитализаций снизилось, но пациенты, попадающие в стационары, болеют тяжело и в основном за счет обострения сопутствующих заболеваний. У них может не быть поражения легких, КТ покажет „0“, но они находятся на ИВЛ», — говорит Владимир Антонов.
Так происходит из-за резкой, быстрой и часто неконтролируемой декомпенсации сопутствующего заболевания, о котором пациент в некоторых случаях даже не подозревал.
«Здесь от возраста вообще ничего не зависит. Сейчас есть случаи, когда 20-летние пациенты лежат с тяжелыми осложнениями в том числе на искусственной вентиляции легких. Самое неприятное, что в 80—90% случаев это как раз или непривитые, или неревакцинированные пациенты с хроническими заболеваниями. Хотя с начала омикронной истории медицинское сообщество говорит, что в первую очередь о прививке стоит подумать именно этим пациентам», — продолжает Владимир Николаевич.
Подобные случаи лишний раз демонстрируют, что коронавирус — заболевание с системным воспалением в организме. Поэтому особое внимание профилактике заражения стоит уделять людям с предрасположенностью к аутоиммунным и хроническим заболеваниям (если ими страдали родственники по любой линии). Как уточнил главный внештатный пульмонолог Челябинской области, им показаны вакцинация, ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
«Эти меры остаются актуальными несмотря на некоторое успокоение в обществе: „На уровне насморка все пройдет“. Зачастую, может, так и будет, но никто не отменял риск отсроченных осложнений: через какое-то время у пациента могут появиться декомпенсации тяжелых состояний или неожиданные состояния. Масса случаев, когда развиваются тромбоэмболия и тромбоз глубоких вен после перенесенного ковида (даже легкого и зачастую бессимптомного)», — рассказывает Владимир Антонов.
В этом году, по словам врача, ковид протекает совсем не так, как в прошлом. Инкубационный период сильно сокращен. На вторые сутки после контакта с пациентом или после заражения уже возникает клиническая картина течения коронавируса. Болезнь начинается с неспецифических симптомов ОРВИ: чаще всего сухой кашель, насморк, сильные головные, мышечные боли и температура до 39—40 градусов в течение двух-трех иногда четырех дней. По словам Владимира Антонова, слабость долгое время остается и после снижения температуры.
«Без температуры ковид протекает у людей с проблемами иммунного ответа. Чаще всего это пожилые пациенты 65+. У них может не быть выраженной температурной реакции. У некоторых пациентов иногда температура при коронавирусе опускается меньше 36 градусов. Это тоже показатель интоксикации. На это тоже стоит обратить внимание. А вот отсутствие вкуса и запаха в настоящее время — очень редкий симптом», — продолжает Владимир Антонов.
Если говорить о тактике лечения коронавируса в стационарах — врачи теперь работают на опережение. Используют противовирусные и противовоспалительные препараты, моноклональные антитела. Последние — в приоритете. Они работают в отношении омикрона целенаправленно.
«Моноклональные антитела не зарегистрированы в РФ. В свободном коммерческом доступе их нет. Но тем не менее Минздрав прилагает все усилия, чтобы они у нас были в наличии. В настоящее время ожидаем очередную партию. В выборе противовирусных препаратов предпочтение отдается более эффективным, чем были в прошлом году. В частности, наряду с „Ремдесивиром“ сейчас в приоритете „Молнупиравир“, „Эсперавир“. Схема лечения в большей степени носит упреждающий характер: на более ранних сроках применяем противовоспалительную терапию», — уточнил Владимир Антонов.
Противовирусные препараты, как объяснил специалист, направлены на инактивацию вируса, который попал в организм, а противовоспалительные назначают для профилактики нежелательных состояний, таких как цитокиновый шторм.
«Кислород и лекарства в наличии в достаточном количестве. Ажиотажа на КТ нет. Поводом для госпитализации становится высокая температура и снижение сатурации. На взрослое население Челябинска сейчас работает только инфекционная больница в Малой Сосновке, ГКБ № 8 — как ковидная база для пациентов с почечной недостаточностью, потому что там есть диализ, ГКБ № 9 принимает детей», — резюмировал Владимир Антонов.
Врач надеется, что пик заболеваемости коронавирусом Челябинская область прошла и сейчас будет наблюдаться стабилизация со снижением количества заражений. Но, как подчеркнул главный пульмонолог региона, расслабляться и забывать о мерах профилактики не стоит.
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