В Челябинске пациентов с коронавирусом принимают три ковидные базы

Одна из них предназначена для больных, которым нужен диализ

На пике шестой волны пандемии в Челябинске работают три ковидные базы. Об этом ИА «Первое областное» рассказал главный пульмонолог Минздрава области Владимир Антонов.

«Взрослых пациентов госпитализируют в инфекционную больницу в Малой Сосновке. На базе стационара в ГКБ № 8 открыто ковидное отделение для пациентов с почечной недостаточностью, здесь есть возможность проводить диализ. Детское отделение работает на базе ГКБ № 9»,

— пояснил Владимир Антонов.