«Взрослых пациентов госпитализируют в инфекционную больницу в Малой Сосновке. На базе стационара в ГКБ № 8 открыто ковидное отделение для пациентов с почечной недостаточностью, здесь есть возможность проводить диализ. Детское отделение работает на базе ГКБ № 9», — пояснил Владимир Антонов.
Как болезнь проявляется в тяжелых случаях, при каких симптомах следует вызывать скорую помощь и как сегодня лечат южноуральцев от коронавируса в стационарах, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное» — на эти вопросы также отвечает доктор медицинских наук Владимир Антонов.
Ранее главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко рассказала, какой штамм циркулирует в регионе, как проявляет себя болезнь и куда больному обращаться за помощью при первых признаках недомогания.