Какие театральные премьеры ждут южноуральцев в 2025 году

Какие события в сфере культуры ожидают южноуральцев

В 2025 году на Южном Урале состоятся театральные премьеры, фестивали и модернизация культурных учреждений, сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

По госзаказу состоятся 26 премьер. Дополнительно театры региона создадут восемь спектаклей в рамках федеральных проектов «Театры — малым городам» и «Театры — детям».

Театрально-концертные учреждения представят мероприятия, посвященные 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне. Премьерные постановки, концерты и торжественные мероприятия будут проходить в течение года.

Театр драмы им. Н. Орлова представит премьеру спектакля «Поле» в рамках проекта «СВОи. Непридуманные истории», реализуемого с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Молодежный и Камерный театры проведут мероприятия на основе сборника рассказов «Жизнь за други своя», основанных на личных историях ветеранов и членов семей участников специальной военной операции.

Театр оперы и балета им. М. И. Глинки представит оперу М. Богданова «Петр I» и во второй раз проведет фестиваль мировых премьер музыкальных театров Российской Федерации. В 2025 году в программе примут участие театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Донбасса и других регионов. Спектакли будут показаны в сопровождении симфонических оркестров приезжающих театров.

Театр кукол им. В. Вольховского организует обменные гастроли с театрами кукол Томска, Магнитогорска, Озерска, Тюмени, Оренбурга и представит уличный спектакль «Куклы в городе».

Магнитогорская хоровая капелла им. Эйдинова представит новый музыкальный проект и отправится с ним на гастроли. В 2024 году коллектив был в турне по городам Сибири, а в 2025 году посетит Центральный регион России, города Золотого кольца: Владимир, Кострому, Ярославль.

В 2025 году планируются традиционные ежегодные фестивали: «Денис Мацуев представляет...», фестиваль национальных культур «Синегорье», Областной фестиваль профессиональных театров «Сцена», театральный фестиваль «NОВЫЙ», фестиваль классической музыки «Курчатов фест».

Продолжится сотрудничество с Музеями Московского Кремля. Тема следующего выставочного проекта — «Царь и Патриарх». С историей страны и веры можно будет ознакомиться через уникальные предметы, принадлежавшие царской семье.

С 2025 года на смену национальному проекту «Культура» приходит национальный проект «Семья». В сфере культуры реализуют мероприятия регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера с 2023 года возводятся модульные дома культуры. В 2023 году появились два модульных ДК, а в 2024 году — пять. В 2025 году планируется возведение и оснащение современным оборудованием семи модульных домов культуры. Эти многофункциональные учреждения предназначены для проведения концертов, спектаклей, занятий вокалом, танцами, спортом и декоративно-прикладным творчеством.

Также в 2025 году планируется техническое оснащение двух муниципальных музеев в Магнитогорске и Снежинске, переоснащение по модельному стандарту шести муниципальных библиотек, приобретение оборудования для 15 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств.

Кроме того, продолжится модернизация Театра драмы им. Н. Орлова и реконструкция памятника истории и культуры федерального значения — усадьбы Демидовых «Белый дом» в Кыштыме.