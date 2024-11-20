Ко Дню защитника Отечества в Челябинской драме поставят спектакль о бойце СВО

Главный герой сталкивается с недопониманием, когда решает пойти на фронт

В челябинском драмтеатре готовят премьерный спектакль «Поле». Историю о бойце Дмитрии, отправляющемся в зону СВО, готовят на февраль 2025 года, ко Дню защитника Отечества.

Спектакль создали в рамках проекта «СВОи. Непридуманные истории». История затронет проблемы недопонимания со стороны окружения, когда мужчины решаются пойти на фронт. Как рассказали в театре, образ «Поля» — это символ Родины, дома, условного места борьбы за правду. Герой Дмитрий останется верен своим убеждениям и принципам, пока вокруг будет бесконечная цепочка воспоминаний, снов, страхов.

Режиссер Роман Чирков обратился к пьесе Сергея Пантыкина. Идея спектакля и его реализации зародилась на форуме «Таврида. АРТ», когда постановщик участвовал в лаборатории «Актуальная драматургия о специальной военной операции».

Сейчас актеры приступили к театральным читкам. Это первая встреча артистов с текстом: так герои постепенно приобретают свои голоса и характеры.

Премьера назначена на 21 февраля будущего года. Постановку будут показывать на малой сцене. Возрастное ограничение — 16+.