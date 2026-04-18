Челябинский фотограф показал, как выглядит Мариуполь весной-2026

Большая часть города преобразилась до неузнаваемости

Фотокорреспондент ИА «Первое областное» Олег Каргаполов в составе группы волонтеров и общественников находится в Донбассе. 18 апреля он добрался до Мариуполя и показал, как город выглядит сегодня, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Сразу от въезда видно, как город преобразился с осени 2023 года. Кварталы с руинами, которыми он тогда встречал, сменили красивые и современные районы»,— отметил Олег Каргаполов.

Повсюду строятся новые дома и здания. Рабочие ремонтируют то, что можно отремонтировать.

Например, Драматический театр. Весной 2022 года террористы взорвали здание вместе с находившимся там людьми. После того, как город освободили, здание начали восстанавливать. Работа была проделана колоссальная. В декабре 2025-го состоялось его долгожданное открытие.

Восстановлен и собор Покрова Божией Матери.

То, что уже невозможно восстановить, сносится. В будущем на этих местах «вырастут» высокие и современные новостройки.

К слову, так Мариуполь выглядел в 2022 году...

«Сейчас люди живут спокойной размеренной жизнью. Здесь давно не слышно „мопедов“, нет прилетов артиллерии»,— добавляет Олег Каргаполов, в подтверждение прилагая кадры, сделанные на улицах Мариуполя.

Единственное, что напоминает местным жителям о страшных событиях каких-то пары лет — Азовсталь.

«Как мрачный памятник он возвышается над берегом моря»,— говорит Олег.

Восстанавливать его не целесообразно, говорил ранее глава ДНР Денис Пушилин. При этом рассматривается возможность создать там курорт.

