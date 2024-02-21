Челябинский театр оперы и балета готовит премьеру «Петр I»

Увидеть новую постановку можно будет уже в следующем сезоне

Челябинский театр имени М. И. Глинки анонсировал еще одну новинку — оперу, посвященную российскому императору Петру I. Композитором выступит профессор кафедры композиции Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Михаил Богданов, сообщили на официальном сайте театра.

Постановка будет рассказывать об основных событиях правления императора. Уже известно, что зрители «услышат» и войну со шведами, где хор исполнит колыбельную на шведском языке, и арию Екатерины Первой, и русские хвалебные хоровые песни. Опера будет выполнена в лучших традициях классической школы, а основным музыкальным направлением композитор называет поздний романтизм.

Сейчас вовсю идет работа над либретто и музыкой. Главной трудностью в работе Михаил Богданов называет необходимость исторической точности.

«Я считаю, что у каждого человека есть представление, кто такой Петр I, каковы его достижения, заслуги перед Родиной. Это огромная ответственность. Представьте, если на спектакль придет историк и заметит какие-то хронологические неточности, даже в костюмах… Конечно, в музыке я чувствую себя довольно свободно, нежели либреттист, режиссер и художник. Драматургия должна быть очень выверена. Про что эта опера? Про поход в Европу? Или расширение геополитического пространства? Или про гений самого Петра? Вот с этим было очень сложно определиться, но мы пришли к консенсусу. Хотим, чтобы опера получилась сильной, исторически справедливой», — признается композитор в интервью Челябинскому театру оперы и балета.

Премьера новой оперы намечена на следующий театральный сезон. Напомним, что на прошлой неделе в театре представили постановку «Турандот» о жестокой китайской принцессе.