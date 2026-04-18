Девушка из Челябинска разбила миф о нелюдимости людей с аутизмом

Каждое утро Екатерина с радостью спешит на работу — к маленьким пациентам и их родителям

Многие думают, что люди с аутизмом живут как затворники: они не любят общаться и не стремятся выходить из дома. Однако этот миф разрушает 26-летняя девушка из Челябинска. Екатерина Волкова живет с расстройством аутистического спектра и при этом работает администратором в детской городской поликлинике № 8. О своей жизни Катя рассказала корреспонденту ИА «Первое областное».

Несколько лет назад главврач поликлиники Антон Рыжий начал сотрудничать с организацией «Звездный дождь», которая занимается сопровождением детей с аутизмом. Доктор хотел не просто понять мышление таких людей, но и помочь им адаптироваться в большом мире — принять кого-нибудь на работу.





«Я спросил: есть ли человек, который может работать у нас? И мне рассказали про Екатерину. Многие ее сверстники с такими же особенностями сидят дома и никому не нужны, кроме родителей. А Катя с удовольствием идет на работу и не считает это зазорным», — говорит Антон Рыжий.

Екатерина прошла обучение с наставником и теперь встречает посетителей при входе в поликлинику.





«Ты каждый день бежишь на работу с радостью?» «Да»«А бывают дни, когда просыпаешься и думаешь: не хочу?»«Нет»

Обаяние девушки в розовом халате сложно не заметить. Она помогает найти нужный кабинет, работает с терминалом: подтверждает явку, сканирует полисы. Кто-то скажет, что эти действия слишком монотонные, но Кате работа нравится.

«Когда пациенты, бывает, ругаются, терминал мне помогает забыться. Я смотрю на него — и мне спокойнее. Мне не нравится, когда он ломается, тогда приходится показывать все по бумагам», — говорит Екатерина.

Ее особенно привлекает ярко зеленый цвет терминала и кнопка «подтвердить явку», потому что нужно вводить номер полиса и дату рождения. Девушке очень нравятся цифры.





Напротив терминала — диванчики и детский столик. По инициативе Кати на столе появились карандаши и бумага. Теперь маленькие пациенты могут провести время в ожидании приема за творчеством. Катя часто садится рядом с ними и рисует цветочки, солнышки, а вечером забирает карандаши домой, чтобы подточить.





«Дети сами подходят ко мне, обнимают. Я стараюсь их успокоить, если они плачут. А с родителями стараюсь поговорить»,— рассказывает девушка. Екатерина очень любит маленьких детей, общение с ними — отдельная радость.

Катя — стеснительная, но, по словам коллег, очень способная девушка. Современная молодежь убеждена, что знает все, все умеет. А Катя, наоборот, в себе сомневается. Часто коллеги помогают ей принять какое-нибудь важное решение.





Екатерина работает полный день: с восьми утра до половины пятого вечера. После работы — бассейн, степ или зумба. По выходным — рисование. Каждый вечер за ужином она рассказывает родителям о своих маленьких достижениях: кому-то смогла помочь, кого-то успокоила. Девушке очень нравится чувствовать себя нужной.

«Если бы я могла попросить пациентов о чем-то одном, я попросила бы их быть добрыми. Когда человек добрый, с ним приятно», — говорит она.

А еще Екатерина просит помедленнее говорить. Если человек разгоняется, девушка его останавливает и просить замедлиться — так ей легче понять смысл просьбы. При этом, признается Екатерина, ей некомфортно смотреть людям в глаза, поэтому чаще всего она отводил глаза к зеленому терминалу.

На встречу с корреспондентом ИА «Первое областное» девушка принесла свою любимую книгу, которую прочитала недавно, — роман Элинор Портер «Поллианна». Больше всего ей понравилась, как «книжная» девочка лечила жителей городка. Кате нравится медицина и, если бы была возможность, она бы пошла учиться на педиатра.





Отложив книгу, девушка поправляет стопку бумаг на столике, за которым проходит беседа.

«Тебе нравится порядок?»

«Да, у меня всегда все так. С детства»





На вопрос, кем бы она хотела быть, Екатерина ответила, не задумываясь: зубной феей.

«Я хочу, чтобы у всех ребят с аутизмом были здоровые зубки», — объясняет Катя.

В «Звездном дожде» есть стоматологический кабинет, но многие дети боятся лечить зубы. Девушка мечтает сделать этот процесс безболезненным и приятным.

В организации Екатерина с детства. И до сих пор навещает любимый центр, приходит на все праздники. Стоит отметить, что все деньги с мероприятий идут на благотворительность, и девушка, как уже взрослый и работающий человек, покупает билеты и помогает таким способом детям с аутизмом. Ее любимое событие — «Добрый лед», которое проходит 2 апреля в День распространения информации об аутизме.

«Я хочу сказать всем людям с аутизмом, чтобы они не боялись идти вперед, не боялись что-то делать самостоятельно. Это очень важно для каждого человека», — говорит Екатерина.



