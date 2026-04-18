В Озерске автомобилист погиб, врезавшись в опору моста

От удара машину смяло

Сегодня, 18 апреля, днем в Озерске 62-летний водитель легкового авто попал в смертельное ДТП, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла около двух часов дня на Озерском шоссе. При неустановленных обстоятельствах автомобилист съехал на разделительную полосу, а затем врезался в опору моста. От полученных травм он скончался до прибытия медиков.

«Тормозной путь на месте происшествия отсутствует. Причины случившегося устанавливаются»,— прокомментировали в ГАИ.

