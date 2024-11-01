В Челябинской области до конца года откроют 5 модульных домов культуры

Они будут вмещать до 200 зрителей

В Челябинской области вскоре появятся шесть модульных домов культуры, пять из них откроют до конца 2024 года. Все они типовые, со зрительным залом на 200 мест. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

ДК построят в поселке Шахматово Чебаркульского района, селе Шумово Красноармейского района, деревне Боровое Чебаркульского района, селе Петропавловка Уйского района и поселке Бектыш Еткульского района. В поселке Шахматово двери дома культуры планируют распахнуть для гостей уже в ноябре.

«Культурные пространства на селе становятся объектами притяжения и очень востребованы. Мы достаточно быстро заходим в сельскую местность со стандартизированными модульными объектами. Будем и дальше эту работу продолжать», — поделился губернатор Алексей Текслер.

Еще один модульный ДК появится в 2025 году в поселке Роза Коркинского муниципального округа. Это будет двухэтажное здание по индивидуальному проекту. Общая площадь учреждения культуры составит 800 квадратных метров.

Напомним, первые модульные ДК появились в поселках Заозерном и Синеглазово, их открыли в начале 2024 года. Оба здания оснащены современным оборудованием для занятий по декоративно-прикладному творчеству, вокалу, танцам, спорту. Также в зданиях есть зрительные залы: на 100 мест в Синеглазово и на 200 мест в Заозерном.