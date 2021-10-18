Антиковидный понедельник: зрелищные площадки в Челябинской области начинают требовать QR‑код

Рассказываем, где нужны медицинские документы, а куда допуск все еще остается свободным

С этого понедельника, 18 октября, в Челябинской области начинают действовать новые правила посещения кинотеатров, театров и спортивных арен. Если мероприятие собирает больше ста человек, у гостей будут требовать QR-код, подтверждающий вакцинацию от ковида или наличие антител после болезни.

Одними из первых, еще до появления нового правила, систему входа по QR-кодам ввели спортивная арена «Трактор» в Челябинске и магнитогорская «Арена Металлург». А в конце прошлой недели об особом режиме допуска отдыхающих заявил челябинский дворец «Уральская молния».

И все же часть заведений и теперь можно посетить без предъявления сертификата. Это залы, где численность зрителей не превышает ста человек — например кинотеатры «Мегаполис». Или театры и кинотеатры, где искусственно ограничат продажу билетов. Такая мера тоже законна, подтвердил ранее министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В Челябинске ограничить продажу билетов до 99 решили Камерный и Новый художественный театр, «Манекен» и Кукольный театр.

Где-то, как в Молодежном театре и Театре драмы, без QR-кода можно будет попасть на постановки, идущие на малой сцене.

На большую сцену Театра драмы, большую сцену Молодежного театра, в Театр оперы и балета, Челябинскую филармонию, а также практически на все концертные площадки Челябинска: во Дворец спорта «Юность», «Галактику развлечений», Центр международной торговли — будут спрашивать QR-код.





Если ковидного сертификата у зрителя нет, есть еще один вариант, как пройти на спектакль или концерт, — получить отрицательный ПЦР-тест. Этот документ действует 72 часа и способен заменить QR-код при проходе на зрелищные мероприятия.

И не забывайте захватить с собой паспорт — без этого документа не работают ни ПЦР-тест, ни QR-код.

Напомним также, что QR-коды нужны зрителям старше 18 лет. Так как детей и подростков в России от коронавируса не прививают, вход на зрелищные площадки для них остается свободным.

Читайте также: как получить антиковидный QR-код в Челябинской области и как долго он действует. Отвечаем на самые популярные вопросы по QR-кодам на Южном Урале. Власти области допустили, что действие QR-кодов будет расширено.



Напомним, в Челябинской области введена обязательная вакцинация чиновников, педагогов, медиков и сотрудников сферы обслуживания. Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.

