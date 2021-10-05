Прививка от коронавируса в Челябинске и в Челябинской области: как записаться и где поставить

Отвечаем на самые популярные вопросы южноуральцев о вакцинации

Введение QR-кодов для посещения массовых мероприятий вызвало новый всплеск спроса на вакцинацию от ковида. Мы решили напомнить читателям, кому сегодня ставят прививки, какой вакциной и где пройти вакцинацию.

КТО МОЖЕТ ПРИВИТЬСЯ?

Пока прививка от коронавируса все еще остается привилегией взрослых. Все четыре вакцины, которые применяют на практике, вводят тем, кто достиг 18 лет.

Минувшим летом прошла информация, что уже этой осенью в нашей стране планируют прививать школьников старше 12 лет. Но пока старт подростковой кампании не объявлен.

Зато привиться от коронавируса могут женщины в положении. Прививку ставят начиная с 22-й недели беременности.

Но если вы планируете зачать малыша, лучше всего позаботиться о своем здоровье и здоровье будущего ребенка заранее, так как коронавирус нередко ведет к таким осложнениям, которые угрожают жизни и плода, и мамы. Всех беременных женщин в Челябинской области сегодня лечат на базе челябинской ОКБ № 2, многим приходиться делать кесарево сечение раньше срока.

Кроме того на Южном Урале началась вакцинация иностранцев от коронавируса, но пока за деньги. Первыми будут прививать иностранных студентов ЮУрГУ.

КАКИЕ ВАКЦИНЫ В НАЛИЧИИ У МЕДРАБОТНИКОВ?

Сейчас в Челябинской области применяют четыре антиковидных вакцины. В большинстве случаев южноуральцев прививают препаратом «Гам-Ковид-Вак», больше известным по торговым названием «Спутник V».





Также используют «КовиВак» и «ЭпидКорона». А в последнее время широко применяют и «Спутник Лайт». В отличие от других препаратов, «Спутник Лайт» состоит не из двух, а из одного компонента. Обычно его используют для вакцинации молодежи до 35 лет и для ревакцинации уже привитых либо переболевших коронавирусом горожан. Получить QR-код после «Спутника Лайт» можно в течение одной недели. Однако эта прививка формирует не слишком стойкий иммунитет. Если жизнь не торопит вас и есть время, лучше все же привиться вакциной двухкомпонентной.

Все четыре прививки, по словам медиков, ведут к формированию иммунитета. Для здорового человека нет разницы, какой из этих вакцин привиться. Нюансы есть для людей, уже имеющих хронические недуги. В этом случае подбирать вакцину, конечно же, должен лечащий врач. А пациенту остается довериться специалистам.

ГДЕ ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ?

Первое, что приходит на ум: в поликлинике по месту жительства. Это удобно. Но не для всех. Поэтому прививаться сегодня можно в любой медицинской организации области, независимо от того, к какой поликлинике вы прикреплены.

Легче всего подобрать подходящее место вакцинации через портал «Госуслуги». Там видны все доступные слоты на вакцинацию в разных поликлиниках области, а также время приема.

Не забывайте, что часть прививочных кабинетов работает по субботам. Например, в Челябинске по выходным можно привиться в ГКБ № 1 и в ГКБ № 2.

Часть горожан приходит на вакцинацию вообще без талона. Обычно медики не отказывают никому. Так что можно привиться спонтанно. Правда, это приводит к созданию очередей. Лучше всего прививаться без записи во время массовых акций.

Выездные бригады медиков каждые выходные — в субботу и воскресенье — работают в крупных ТРК региона, на рынках и в скверах. Перечень адресов и график работы вакцинальных бригад Минздрав Челябинской области публикует каждую пятницу, накануне массовой акции.

Студенты могут привиться в прививочных пунктах на базе вузов. Адреса и расписание лучше узнавать в администрации учебных заведений.

Также в Челябинской области широко практикуется выезд медицинских бригад на большие и маленькие предприятия. Чтобы организовать вакцинацию на рабочем месте, ваш представитель должен связаться с ближайшей поликлиникой и договориться о дате выезда. Платить за выезд никому не придется — медики приезжают бесплатно. Но не откажутся, если вы вышлите за медсестрами и вакциной машину.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУ?

Способов много:

— через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время и медицинское учреждение;

— через популярные мессенджеры:

• в Telegram (написав @miac74_122_bot),

• в Viber и WhatsApp (написав на номер +7 351 240-13-13),

• Вконтакте (написав в сообщения в группе https://vk.com/sluzhba122).

Этой осенью гражданам угрожают сразу две опасные инфекции. А пока медики рекомендуют соблюдать интервал между прививками в один месяц. В каком порядке лучше вводить вакцины, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

