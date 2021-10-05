Самые свободные зрители в Челябинской области — молодежь до 18 лет с Пушкинской картой

Министр культуры Алексей Бетехтин дал разъяснения по новому режиму посещений культурных учреждений с 18 октября

Министр культуры Челябинской области ответил на самые важные вопросы, касающиеся введения ограничений для посещения культурно-массовых мероприятий. Алексей Бетехтин признал, что меры, введенные в регионе, являются одними из самых жестких в России.

С 18 октября посещение любых концертов, спектаклей, выставок, фестивалей, спортивных мероприятий в Челябинской области возможно только с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию либо факт перенесенной болезни. Такой режим утвердил вчера региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

На специальном брифинге для прессы Алексей Бетехтин сообщил, что все учреждения культуры области готовы к переходу в новый режим и сейчас закупают специальные сканеры для контролеров.

«Мы будем возвращать стопроцентную стоимость билетов тем зрителям, которые не смогут попасть в зал после введения ограничений. Не могу сказать то же самое о гастрольных мероприятиях: концертные агентства действуют по своим правилам, которые надо изучать при покупке билета»,— пояснил Алексей Бетехтин.

На вопрос, действуют ли ограничения для кинотеатров, где в зале бывает и по пять, и по пятьдесят зрителей, министр ответил, что ограничения распространяются на мероприятия, где численность зрителей превышает сто человек и каждое учреждение культуры, кинотеатр или театр, вправе остановить продажи билетов на 99-м. Таким образом, режим не нарушается.



Что касается зрителей пожилого возраста без смартфонов, которые любят посещать концерты в филармонии и спектакли крупных челябинских театров, то, по мнению Алексея Бетехтина, им нужно обратиться за помощью с детям и внукам: зарегистрироваться на «Госуслугах» и внести туда информацию о прививке.

«В любой библиотеке вам распечатают документ с QR-кодом бесплатно, не будет никаких проблем», — заявил Алексей Бетехтин.

Самыми свободными зрителями становятся дети и молодые люди до 18 лет, особенно с Пушкинской картой: они посещают любые мероприятия без QR-кода.



Кроме того, после 18 октября на всех культурных мероприятиях нужно иметь с собой паспорт.