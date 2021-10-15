В челябинский дворец «Уральская молния» посетителей будут пускать при наличии QR-кода

С 18 октября сеансы массового катания на коньках доступны только вакцинированным любителям спорта

В Челябинске на сеансы массового катания в ледовом дворце «Уральская молния» с 18 октября будут пускать посетителей при наличии QR-кода или справки о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщил директор спортсооружения Денис Лапотышкин корреспонденту ИА «Первое областное».

«В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 4 октября, сообщаем, что с 18 октября вход на массовые катания лицам, достигшим 18 лет, доступен только при наличии QR-кода или справки, подтверждающей наличие сведений о вакцинации против COVID-19 или о перенесенной инфекции в течение последних 6 месяцев», — говорится в обращении к жителям региона, которое было опубликовано на официальном сайте ЛД «Уральская молния».

Руководитель спортивного объекта Денис Лапотышкин уточнил в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное», что такие меры необходимы в целях обеспечения безопасности здоровья жителей региона. При этом наличие QR-кодов не распространяется на детей, не достигших 18-летнего возраста.

«В таком случае будем стараться ограничивать количество пребывания любителей спорта на льду „Уральской молнии“», — отметил Денис Лапотышкин.

Напомним, что QR-коды в регионе вводят с 18 октября при посещении культурных, развлекательных и спортивных мероприятий с количеством участников от 100 человек. Сеансы массового катания в ЛД «Уральская молния» были открыты 3 августа. Они проходят в будние дни с 19:00 до 21:00, а также три сеанса в выходные дни.