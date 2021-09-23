Попасть на домашние матчи магнитогорского «Металлурга» смогут только болельщики с QR‑кодом

Число зрителей в арене увеличили до трех тысяч человек

В Магнитогорске посетить домашние матчи ХК «Металлург» теперь смогут три тысячи зрителей. При этом у зрителей обязательно должен быть QR-код о вакцинации или справка о недавно перенесенном коронавирусе. Такое решение принято по согласованию с Роспотребнадзором РФ, сообщает пресс-служба клуба.

«Начиная с 25 сентября при посещении домашних матчей „Металлурга“ по билетам вам необходимо будет иметь с собой QR-код о вакцинации от COVID-19 или паспорт вакцинации, или справку из медицинского учреждения (переболевшие не позднее шести месяцев, привитые и т. д.), а также документ, удостоверяющий личность (паспорт или водительское удостоверение)», — сообщили в пресс-службе ХК «Металлург».

Напомним, ранее руководство челябинского «Трактора» согласовало с Роспотребнадзором возможность увеличить посещаемость домашних матчей в арене до трех тысяч зрителей. Поддержать команду смогут только те болельщики, которые прошли вакцинацию или недавно переболели.