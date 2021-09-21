Хоккейные матчи челябинского «Трактора» в Челябинске смогут посещать до 3 тысяч зрителей

На арену пустят только вакцинированных болельщиков по QR‑коду

Руководство челябинского хоккейного клуба согласовало с Роспотребнадзором возможность увеличить посещаемость домашних матчей в арене «Трактор» до 3 тысяч зрителей. Поддержать команду смогут только те болельщики, которые прошли вакцинацию, сообщают в пресс-службе ХК «Трактор».

В стартовавшем хоккейном сезоне челябинский «Трактор» показывает яркую игру, которая, к тому же, приносит хороший результат. Клуб находится среди лидеров Восточной конференции КХЛ и продолжает погоню за лидером. Все это отражается на зрительском интересе. Однако арена «Трактор» в условиях действующих ограничений, разумеется, неспособна принять всех желающих, билеты на ближайшие домашние матчи команды раскупаются в течение 25—30 минут.

В таких условиях согласованное решение с Роспотребнадзором разрешить увеличить посещаемость матчей «Трактора» с 1 до 3 тысяч зрителей — это большой и важный шаг для поклонников клуба. Если учесть, что арена вмещает до 7,5 тысячи зрителей, то с условиями рассадки болельщиков с соблюдением социального дистанцирования фактически спортивный объект будет работать при максимальной загрузке.

Важно обратить внимание на то, что на арену будут пускать только тех обладателей билетов на матч, кто прошел вакцинацию и имеет действительный QR-код. В нынешних условиях, когда сохраняется больший риск заражения для непривитых граждан, такое решение кажется единственно верным и правильным.

Приобрести билеты на ближайший домашний матч «Трактора» можно уже завтра с 10:00 на официальном сайте или через мобильное приложение. При этом каждый желающий сможет купить не более четырех билетов на игру. QR-код будет проверяться на входе в Ледовую арену.

Руководство ХК «Трактор» обращает внимание на то, что для прохода на арену недействительны отрицательные результаты ПЦР-теста, справки о медицинском отводе от постановки прививки от COVID-19 и любые иные медицинские справки, а также ковидный паспорт. И просит во избежание образования очередей на входе заранее подготовить QR-код (распечатать или скачать изображение на телефон) и паспорт. В штабе клуба сообщают, что при наличии НЕподтвержденного QR-кода (или его отсутствии) клуб будет вынужден отказать болельщику в доступе на арену с возможностью возврата билета.

Напомним, что в летний период эпидемиологическая ситуация в регионе позволяла проводить спортивно-массовые мероприятия с численностью участников до 500 человек. Об этом, в частности, напомнила 10 августа первый вице-губернатор области Ирина Гехт. С 14 сентября с учетом показателей заболеваемости коронавирусом в регионе была увеличена посещаемость спортивных мероприятий — на сегодняшний день разрешено проводить спортивные мероприятия с количеством участников до 1000 человек с соблюдением требований Роспотребнадзора.