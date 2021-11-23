Застройщик «Вишневой горки» возведет микрорайон возле озера Большой Кременкуль

Жильем планируют обеспечить 13,5 тыс. человек

Компания «ЭкоСити», застройщик жилого комплекса «Вишневая горка» (поселок Западный Сосновского района), победила в аукционе госкомпании ДОМ.РФ на аренду 37 земельных участков возле озера Большой Кременкуль и поселка Садовый. Все эти территории находятся в федеральной собственности. Их общая площадь составляет 49,2 га. Размер арендной платы — 2,1 млн рублей в год. Выкупить участки застройщик может за 611 рублей за один квадратный метр земли.

Заявки на участие в аукционе подавали пять компаний. Две из них — «Домострой» и «СтройАрсенал» — не допустили до конкурса. В итоге за контракт боролись застройщики «Икар», «Каскад» и «ЭкоСити» (их интересы представляла компания «Строймеханизация»). Последняя предложила наибольший размер доли площади жилых и нежилых помещений, подлежащих передаче АО «ДОМ.РФ».

По условиям договора проект создания нового микрорайона реализуют по типу «аренда за часть площади помещений в построенном объекте». Это означает, что по результатам строительства ДОМ.РФ будет передана доля построенной недвижимости — 4%. В течение восьми лет (такой срок аренды установлен договором) возле Большого Кременкуля постоят многоквартирные жилые дома в пять, 10 и 22 этажа. В зданиях можно разместить коммерческие помещения (на первых этажах, в сумме не более 5,9 тыс. кв. м). Общая жилая площадь может составить от 395,6 тыс. кв. м до 474,7 тыс. кв. м, численность населения — 13,5 тыс. человек. Получить разрешение на возведение объектов победитель аукциона должен за полтора года.





Среди 37 участков несколько предусмотрены для строительства объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, спортивного, физкультурно-досугового и административного назначения. На части земель можно будет разместить автосервисы, гаражи и автостоянки, АЗС и АГЗС. О строительстве школ и детских садов в документации не упоминается. Получить оперативный комментарий от представителей компании «ЭкоСити» не удалось.

Отметим, что ДОМ.РФ займется развитием трех территорий в Челябинской области. Застройку на землях, подготовленных специалистами Единого института развития в жилищной сфере, проведут по механизму КРТ. На участках появятся многоквартирные дома, социальная и инженерная инфраструктура. Аукционы на право заключения договоров ДОМ.РФ планирует объявить в конце 2021 — начале 2022 года. Также компания намерена реализовать в Челябинске проект по строительству арендного жилья. Сроки еще не утверждены.